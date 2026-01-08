Les robots humanoïdes d’Agibot savent guider les visiteurs et s’initient à vos chorégraphies TikTok

A2 et X2 impressionnent par leurs chorégraphies et leur autonomie partielle.

Des robots dansants au cœur du CES 2026

En marge de la traditionnelle effervescence du CES 2026, une surprise inattendue est venue capter l’attention : les robots humanoïdes d’Agibot. L’entreprise chinoise n’est pas arrivée les mains vides : elle a dévoilé deux modèles, l’A2, à taille humaine, et le plus compact X2. Tous deux se sont illustrés par une démonstration de danse aussi déconcertante que maîtrisée, ce qui n’a pas manqué de susciter la curiosité des visiteurs.

Entre technologie et spectacle : des capacités prometteuses

Le public a pu observer ces robots déambuler tranquillement dans les allées, saluer les passants ou enchaîner des chorégraphies soignées. Les différences sont frappantes : alors que l’A2 privilégie des mouvements amples du haut du corps, le plus petit X2 impressionne par sa stabilité et son agilité grâce à une base élargie. Lors de cette présentation, les machines étaient encore partiellement contrôlées par un opérateur via une télécommande dédiée. Toutefois, la société précise qu’après avoir cartographié leur environnement avec leurs capteurs embarqués, ces robots deviennent capables d’évoluer de manière autonome.

Des usages variés selon les besoins

L’ambition d’Agibot ne se limite pas à l’innovation technique. Le géant chinois envisage pour ses robots toute une palette d’applications concrètes :

A2, avec son allure rassurante, pourrait assurer des fonctions d’accueil dans des musées ou lors de conférences.

X2, plus mobile, se prêterait mieux à l’éducation ou à la création de contenus pour les réseaux sociaux.

La flexibilité semble être le maître-mot puisque le matériel peut être personnalisé selon les usages envisagés.

Lancement attendu, mais incertitudes persistantes

Bien que plusieurs milliers de ces robots aient déjà trouvé preneur en Chine, la commercialisation internationale reste entourée d’incertitudes. Selon Yuheng Feng, responsable communication chez Agibot : « Prenez une vidéo TikTok et vous pouvez l’utiliser pour entraîner le robot afin qu’il reproduise exactement votre danse ». Cependant, ni la date précise ni le tarif pour le marché américain n’ont été communiqués ; tout dépendra des adaptations spécifiques souhaitées par chaque client. Pour l’heure, il ne reste qu’à s’émerveiller devant leurs prouesses chorégraphiques – tout en gardant un œil attentif sur leur prochaine apparition hors des frontières chinoises.