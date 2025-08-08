Après les drones, DJI lancee son premier aspirateur robot : le DJI Romo

Le fabricant de drones DJI élargit son horizon en lançant le Romo, un aspirateur robotisé. Cette incursion marque une nouvelle étape pour la marque, qui s’aventure désormais sur le marché des robots domestiques face à des acteurs comme Roomba.

Tl;dr DJI lance son premier robot aspirateur en Chine.

Incertain pour une sortie aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Trois modèles avec IA, LiDAR, et forte puissance d’aspiration.

Nouveaux horizons pour DJI : du ciel au sol

La société chinoise DJI, bien connue pour ses drones à la pointe de la technologie, élargit son champ d’action. Cette fois, elle s’attaque au marché déjà concurrentiel des robots aspirateurs. Dès cette semaine, le tout premier robot aspirateur de la marque, baptisé DJI Romo, sera lancé sur le marché chinois – une information qui circulait déjà depuis juillet sur X, suite à des fuites persistantes.

Des technologies de drone réinventées pour l’aspirateur

Si l’arrivée de DJI dans ce secteur intrigue, ce n’est pas sans raison. En effet, il existe une vraie synergie entre les besoins technologiques des drones et ceux des robots aspirateurs. Navigation intelligente, caméras embarquées ou encore gestion des obstacles : autant de domaines où le constructeur excelle déjà. Selon les premiers détails révélés sur le site chinois de la marque, le Romo embarque deux caméras fisheye à l’avant couplées à un système LiDAR. Mieux encore : la cartographie des surfaces nettoyables s’appuie sur une intelligence artificielle maison – les données étant stockées localement pour préserver la confidentialité.

Gamme complète et caractéristiques musclées

Pour cette première incursion dans l’univers domestique, trois déclinaisons sont annoncées : les modèles A, S et P. Côté design, chacun se distingue par sa finition (châssis blanc immaculé pour le S ; esthétique transparente façon Nothing pour le P ; base station transparente pour l’A). Mais sous le capot, la fiche technique reste identique : système d’aspiration de 25 000 pascals, sac à poussière de 2,4 litres et autonomie annoncée autour de trois heures (comptez 2h30 pour une recharge complète).

Les principaux points forts mis en avant par DJI incluent :

Pilotage précis grâce à l’intelligence artificielle et au LiDAR.

Respect de la vie privée via stockage local des cartes.

Batterie endurante adaptée aux grands espaces.

Lancement international : entre incertitudes et rivalités géopolitiques

Mais alors que des concurrents tels que Roborock, Ecovacs, ou encore Dreame, tous chinois, eux aussi,, parviennent à proposer leurs nouveautés aux consommateurs américains, l’avenir du Romo hors de Chine demeure flou. Entre tarifs douaniers élevés et tensions réglementaires – notamment après que la Chambre des représentants américaine a tenté d’interdire certains produits DJI – difficile d’imaginer une commercialisation imminente aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Pour l’heure donc, seuls les marchés asiatiques auront la primeur de cette nouveauté qui pourrait bien bousculer l’ordre établi dans le petit monde du ménage autonome. Mais qui sait, peut-être la France y aura-t-elle droit bientôt.