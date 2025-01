Le nouveau robot aspirateur haut de gamme de Roborock peut saisir de petits objets avec son bras

Le tout dernier aspirateur robot haut de gamme de Roborock est doté d'un bras innovant capable de ramasser de petits objets.

Tl;dr Roborock lance le Saros Z70, aspirateur robot avec bras robotique.

L’OmniGrip peut soulever et ranger des objets de moins de 300g.

Roborock dévoile également d’autres aspirateurs et appareils ménagers.

Un pas de plus vers l’automatisation du ménage

Ne serait-ce pas merveilleux de laisser à un robot le soin de ramasser les chaussettes égarées ou les petits jouets de votre chien ? C’est désormais possible grâce à Roborock, fabricant chinois d’appareils ménagers, qui a récemment dévoilé un nouvel aspirateur robot capable de le faire. Le Saros Z70 dispose d’un bras robotique pliable, baptisé « OmniGrip », qui peut soulever et ranger des objets pesant jusqu’à 300 grammes.

Grâce à des capteurs de précision, une caméra et une lumière LED, l’OmniGrip peut identifier les objets qu’il est capable de soulever. Au cours de son cycle de nettoyage, il marque ces objets et revient les ramasser une fois le nettoyage terminé. Ensuite, il nettoie les zones précédemment occupées par ces objets. Toutefois, pour utiliser cette fonction, vous devrez l’activer via l’application Roborock où vous pourrez également définir quels types d’objets l’OmniGrip peut manipuler et où les ranger.

Plus qu’un prototype

« Saros Z70 a le potentiel de faciliter grandement le rangement. » Et il ne s’agit pas seulement d’un prototype. Roborock prévoit de le rendre disponible à l’achat cette année. Mais ce n’est pas tout : l’entreprise a également lancé deux autres aspirateurs robots, une gamme d’aspirateurs portables pour surfaces sèches et humides, ainsi que trois laveuses-sécheuses tout-en-un.

Des innovations à découvrir

Tous ces produits seront présentés lors du CES de cette année, donnant ainsi un aperçu des progrès réalisés dans le domaine des appareils de nettoyage domestiques.