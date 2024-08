Passons aux tâches ménagères ! Le Roborock Qrevo Master propose une puissance d’aspiration jusqu’à 10 000 Pa. On peut forcer le mode turbo, ou au contraire laisser le robot se gérer et donc garantir un nettoyage total sans arriver au bout de sa batterie. Le système « DuoRoller » avec les 2 rouleaux, garantie un passage efficace et évite également que les cheveux s’emmêlent dedans. La brosse latérale qui se déporte fait également bien son travail, même si on a encore à redire sur la gestion des coins.

Le Roborock Qrevo Master est également bon sur le lavage des sols grâce à ses serpillières rotatives qui tournent à 200 tr/min. Les tâches fraiches ne lui résistent pas. De plus, le déplacement de sa serpillère sur le côté, permet là encore d’atteindre les coins oubliés à cause de sa forme. Bien évidemment sur les tapis, il va relever les serpillères et augmenter la puissance d’aspiration. Comparé à d’autres modèles, je l’ai trouvé très silencieux ! Il m’est plusieurs fois arrivé de le chercher car je ne l’entendais plus et que je pensais qu’il était à l’arrêt.

Très bon sur l’aspiration et le lavage, le robot me prévient aussi quand il est plein et c’est peut-être ça qui manque, une vidange automatique de la poussière en cours de parcours. Le fait d’avoir 2 rouleaux lui évite de s’emmêler et d’aspirer plus efficacement les moutons de poussières.