Le robot Atlas de Boston Dynamics montre ses nouveaux talents d’assistant

Le robot Atlas de Boston Dynamics fait encore parler de lui. Cette fois, il grimpe un échafaudage avec grande facilité.

Boston Dynamics dévoile aujourd’hui les dernières prouesses de son robot Atlas dans une nouvelle vidéo de démonstration. Cette fois, le robot humanoïde doit livrer un sac d’outils en haut d’un échafaudage en utilisant ses aptitudes pour le parkour. Une mission accomplie avec brio !

Le robot Atlas de Boston Dynamics fait encore parler de lui

Atlas montre en effet une impressionnante prévoyance et une très belle agilité pour se placer et attraper une planche, la mettre en place puis prendre correctement le sac en question avant de se mettre à grimper les marches. Un parcours assez complexe, qui demande réflexion et dextérité, mais qui ne représente finalement rien d’impossible pour Atlas. Le robot se permet même un petit Sick Trick – un saut périlleux arrière avec une vrille à 540° -.

“Le parkour nous oblige à comprendre les limitations physiques du robot et la danse nous force à penser à la précision et à la dextérité des mouvements de tout le corps”, explique Robin Deits, ingénieur dans l’équipe Atlas. “Aujourd’hui, la manipulation nous oblige à prendre les informations et les interpréter pour savoir comment nous pouvons utiliser les mains pour faire quelque chose de très précis. Ce qui est important avec le projet Atlas, c’est que n’oublions jamais ce que nous avons déjà appris.”

It’s time for Atlas to pick up a new set of skills and get hands on. pic.twitter.com/osOWiiBlSh — Boston Dynamics (@BostonDynamics) January 18, 2023

Cette fois, il grimpe un échafaudage avec grande facilité

Mais rien de tout ceci n’est simple. Depuis le début des années 2000, les robots bipèdes ont fait d’énormes progrès. Les créations de Boston Dynamics sont capables de courir, de sauter, de grimper, de faire tout un tas de choses bien “mieux” que les humains. C’est une bonne chose que l’entreprise, avec six autres leaders de la robotique, se soit engagée à ne pas utiliser ses robots pour la guerre.

Ne vous attendez cependant pas non plus à ce que Atlas remplace votre livreur préféré parce que, aussi impressionnante que ce soit cette vidéo, il faut énormément de temps et d’effort pour parvenir à ce résultat. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo behind-the-scenes ci-dessous, Atlas a beaucoup souffert pour atteindre cet objectif.

“Il s’agit là davantage d’une démonstration des nouvelles capacités de contrôle du robot et un lien sympathique avec notre précédent travail”, explique Scott Kuindersma, qui dirige l’équipe Atlas. “Nous espérons que, si nous pouvons mettre au point les technologies de base nous permettant de créer facilement et d’adapter de manière dynamique de tels comportements, nous pourrons nous rapprocher de la réalisation de tâches réelles et très exigeantes physiquement. Il y a beaucoup de pièces nécessaires pour proposer une solution complète dans un domaine comme la fabrication ou la construction – cette vidéo ne montre qu’un tout petit aperçu de ce sur quoi nous travaillons.”