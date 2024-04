Boston Dynamics présente son nouveau robot Atlas entièrement électrique

Une courte vidéo met en avant la dextérité et l'agilité de la machine bipède.

Un nouveau pas pour la robotique

La nouvelle a suscité une vague de réactions lorsque Boston Dynamics a annoncé la retraite d’Atlas, le modèle hydraulique de son robot innovant. Cependant, le souffle fut de courte durée. Moins de 24 heures plus tard, la société a dévoilé une nouvelle version, entièrement électrique, de son célèbre robot.

Atlas, une prouesse technique

Initialement conçu pour les opérations de recherche et de sauvetage, la dernière version d’Atlas est dès lors destinée à des applications dans le monde réel. Selon Boston Dynamics, il est “le robot humanoïde le plus dynamique du monde”. Une vidéo montre en effet Atlas se lever d’une position couchée en se propulsant avec ses pieds, puis effectuer des rotations à 180 degrés avec sa tête et son torse. Même si les mouvements de ce nouveau modèle peuvent paraître déconcertants, ils restent une démonstration impressionnante d’équilibre et de flexibilité.

Le futur d’Atlas

Le nouvel Atlas, plus élégant que son prédécesseur, s’apparente davantage à une lumière annulaire qu’à un visage humain. La maison mère de Boston Dynamics, Hyundai, prétend que sa prochaine génération de technologie de fabrication automobile est le “terrain d’essai parfait pour les nouvelles applications d’Atlas“.

Une commercialisation à l’horizon

L’entreprise planifie de montrer les réelles capacités du robot dans les mois et les années à venir. Pour ce faire, Boston Dynamics souhaite travailler en premier lieu avec un petit groupe de partenaires. L’optimisation du système de préhension d’Atlas lui permettra de répondre à une variété de besoins commerciaux tout en conservant sa capacité de soulever et de déplacer des objets lourds et irréguliers.

La société affirme que le nouvel Atlas sera plus fort que jamais et exprime sa confiance quant à la potentielle commercialisation du robot humanoïde. Dans un billet de blog, Boston Dynamics a écrit : “Atlas se déplacera de manière à dépasser les capacités humaines“.