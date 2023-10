The Crown : Netflix prépare une version américaine sur John Fitzgerald Kennedy

Après une série consacrée à la reine d'Angleterre, Netflix mise sur une série consacrée à un ancien président des Etats-Unis.

Écrite et produite par Eric Roth pour la plateforme de streaming Netflix, la série télévisée, qui n’a pas encore de nom, sera basée sur le livre “JFK : Coming Of Age In The American Century, 1917-1956” de Fredrik Logevall. Publié à l’origine en 2020, il représente la première partie d’une biographie en deux volumes de John Fitzgerald Kennedy. La première partie examine sa vie depuis sa naissance jusqu’à l’époque où il était le plus jeune sénateur du Massachusetts.

Une version américaine de The Crown

Netflix considère cette nouvelle série comme une version américaine de The Crown, la série à succès sur la reine Elizabeth II et la famille royale britannique, étant donné l’histoire très influente de la famille Kennedy en Amérique. Pour l’instant, nul ne sait si la série suivra le même schéma que The Crown – où des acteurs différents viennent toutes les deux saisons pour jouer les personnages principaux au fur et à mesure qu’ils vieillissent.

A noter que Peter Chernin et Jenno Topping de Chernin Entertainment assureront également la supervision du projet sachant qu’un showrunner est actuellement recherché.