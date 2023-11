Découvrez vos statistiques de streaming 2023 avec le retour de Spotify Wrapped

Pour la première fois depuis longtemps, vous aurez la possibilité de l'utiliser sur un ordinateur de bureau.

Tl;dr Spotify lance 2023 Wrapped avec un nouveau design.

Ajout de “personnages d’écoute” pour refléter votre comportement de streaming.

Création de listes d’artiste mises à jour et intégration des messages des artistes.

Utilisation du Blend Tool pour comparer la musique écoutée avec des amis.

Spotify Wrapped 2023: une nouvelle expérience d’écoute réfléchie

À l’aube de chaque nouvelle année, le service de streaming de musique Spotify donne à ses utilisateurs un aperçu de leur année musicale passée à travers son programme traditionnel, “Wrapped”. Cette année, avec Wrapped 2023, la société renforce cette tradition en proposant plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Nouveauté : les “personnages d’écoute”

Parmi les innovations, Me in 2023, une fonctionnalité qui attribue à chaque utilisateur, en fonction de ses habitudes d’écoute, l’un des douze “personnages d’écoute”. Du “ShapeShifter“, qui alterne rapidement entre différents artistes, à “l’Alchimiste“, adepte de la création de ses propres playlists, ces personnages sont censés refléter la manière dont chaque utilisateur interagit avec la plateforme.

Des listes de lecture revitalisées

En plus de cette nouveauté, Spotify a revigoré ses listes traditionnelles des artistes, des chansons et des podcasts les plus écoutés. Les utilisateurs pourront désormais savoir quand leur écoute de leurs artistes préférés a atteint son apogée au cours de l’année. De plus, grâce à l’intégration de l’outil Blend avec Wrapped, les utilisateurs peuvent comparer leur musique la plus écoutée avec celle de leurs amis.

Le paysage musical de 2023

Spotify a également dévoilé les artistes et les œuvres les plus écoutés de 2023. Taylor Swift a dominé les listes globales et américaines, tandis que “Flowers” de Miley Cyrus était la chanson la plus populaire dans le monde et “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny était l’album le plus écouté.