Découvrez la série Pokémon Concierge, en stop-motion, sur Netflix le 28 décembre !

Mariya Takeuchi, célèbre pour son morceau "Plastic Love", interprète la chanson thème. Avez-vous déjà entendu cette mélodie captivante ?

Tl;dr Pokémon Concierge, une animation stop-motion, sera sur Netflix.

Il s’agit d’une première collaboration entre Netflix et The Pokémon Company.

Le concept diffère des jeux et séries Pokémon traditionnels.

Les personnages emblématiques Pokémon passeront des vacances tranquilles.

Une nouvelle ère pour Pokémon : l’ère de la détente

Pokémon Concierge, un nouveau spectacle de style animation stop-motion, fera son entrée sur Netflix dès le 28 décembre. Soulignons l’importance de ce projet : il s’agit de la première collaboration entre Netflix et The Pokémon Company.

Entrez dans l’univers doux et paisible de Pokémon Concierge

Ce nouveau show promet une atmosphère franchement différente de celle que nous connaissons des jeux, des animes et des films Pokémon auxquels nous sommes accoutumés. Ici, pas de batailles ni de dresseurs luttant pour la domination. Exit également les monstres déchaînant leurs attaques spéciales.

La série suit les aventures d’une nouvelle concierge du nom de Haru, accompagnée de son fidèle Psyduck, travaillant dans un luxueux resort Pokémon. Le but de nos protagonistes : rendre chaque hôte Pokémon parfaitement heureux dans ce complexe paradisiaque. Parmi les visiteurs célèbres, les téléspectateurs pourront reconnaître Pikachu, Eevee et Magikarp.

Un savant cocktail de talents pour une expérience unique

Karen Fukuhara, connue pour son rôle dans The Boy and the Heron, prêtera sa voix à Haru dans la version anglophone. Quant à l’emblématique Mariya Takeuchi, elle a été choisie pour chanter la chanson thème de la série, une mélodie chaude et relaxante à l’image de l’esprit de la série.