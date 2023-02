Pokémon Concierge : une série en stop-motion par Dwarf Studios

L'univers de Pokémon s'étoffe avec Pokémon Concierge, un projet inédit pensé pour le petit écran qui mélange une intrigue inédite et un style d'animation novateur.

Produit par Dwarf Studios, qui a réalisé les séries animées familiales My Dad the Bounty Hunter et Trash Truck pour la plateforme de streaming Netflix, ainsi que Monsters at Work de Disney+, la série en stop-motion Pokémon Concierge raconte l’histoire de Haru, une concierge du Pokémon Resort, et de ses interactions avec les Pokémon et leurs propriétaires qui viennent en tant qu’invités. L’héroïne, à savoir une jeune fille rousse, vêtue d’une chemise à fleurs de style hawaïen, est accompagnée de Psykokwak, le Pokémon Canard de type Eau.

Minyoung Kim, vice-présidente en charge des contenus pour Netflix en Asie, a déclaré :

Nous avons hâte de régaler les fans au Japon et aux quatre coins de la planète avec Pokémon Concierge, une expérience de narration visuelle inédite portée par une animation novatrice en stop-motion. Développée en collaboration avec The Pokémon Company, l’histoire se déroule dans l’univers des Pokémon. Nous sommes ravis de révéler cette nouvelle série à l’occasion de la Journée Communauté Pokémon qui fête cette franchise à succès et d’offrir aux fans un nouveau programme dont ils pourront bientôt se réjouir.

Un teaser pour Pokémon Concierge

Pokémon Concierge, ou La réceptionniste Pokémon en France, ne dispose pas encore de date de diffusion sur Netflix.