DC Studios proposera un Ayer Cut pour Suicide Squad

Le film Suicide Squad de 2016 sera "prochainement" de retour avec la vraie version du réalisateur américain David Ayer.

Massacré par la critique, Suicide Squad a mis un coup d’arrêt à la carrière de David Ayer (Fury, Bright, The Beekeeper), mais ce dernier n’arrive pas à tourner la page puisque sa version du film avec Will Smith, Margot Robbie et Jared Leto a été déformée par Warner Bros Pictures. Sept ans après sa sortie dans les salles obscures, un Ayer Cut façon Snyder Cut sortira dans un futur proche :

Tout ce que je sais, c’est que mon film, celui qui n’est pas sorti, est beaucoup mieux que la version actuelle. L’intérêt pour mon Ayer Cut est réel et il faut qu’il soit montré. James Gunn m’a dit qu’il y aura effectivement un moment pour le partager. Il mérite de se lancer dans son DC Universe en laissant derrière les dramas des anciens projets. D’une certaine manière, je suis enchaîné à cette chose. Je chevauche un tigre et je gère cette situation du mieux que je peux. La vie est un voyage très étrange…

David Ayer en a marre des haters de son Suicide Squad

Sur les réseaux sociaux, le réalisateur américain David Ayer est souvent confronté aux haters et encore récemment il n’a pas hésité à répondre à quelqu’un qui faisait savoir qu’il se plaignait beaucoup trop souvent de sa situation :

Il y a une véritable curiosité et un intérêt de la part de beaucoup de gens pour ma version de Suicide Squad. Et je suis conscient qu’il y a un autre groupe de personnes qui s’amusent à se moquer du film. Votre commentaire est un exemple parfait du nombre de personnes attirées magnétiquement et de manière négative par la version 2016. Avez-vous déjà vécu une expérience dans la vie qui s’est mal passée jusqu’à vous faire sombrer et tout remettre en question ?”