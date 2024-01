Day of the Devs, le champion des jeux indépendants, devient une organisation à but non lucratif

Le groupe se mobilise pour collecter des fonds afin de mettre en lumière des jeux indépendants et underground.

Elle a été fondée en 2012 par iam8bit et Double Fine (Microsoft).

La nouvelle structure permettra une plus grande liberté financière et de gestion.

Des événements sont déjà prévus à San Francisco en mars.

Day of the Devs : une nouvelle aventure comme organisation à but non lucratif

La célèbre vitrine des jeux indépendants, Day of the Devs, toujours sous les feux des projecteurs lors du Summer Game Fest et des Game Awards, entame un chapitre indépendant en tant qu’organisation à but non lucratif.

Un événement inévitable pour les jeux indépendants

Rappelons que Day of the Devs, créé en 2012 par iam8bit et Double Fine – racheté par Microsoft en 2019 -, a toujours été un rendez-vous incontournable pour tous les fans d’indé. C’est là que nombre de titres underground et de projets naissants ont été mis en lumière. Or ce statut nouvellement acquis insuffle une autonomie accrue à l’organisation.

“La restructuration signifie que Day of the Devs n’aura plus d’affiliation formelle avec Microsoft et aura plus de marge de manœuvre pour faire ses propres choses tout en devenant vraiment agnostique de la plateforme“, annonce l’équipe. Grâce à un partenariat fiscal avec Legacy Global, l’organisation obtient de meilleures opportunités de financement et une transparence accrue dans la collecte de fonds.

Une campagne de financement déjà en cours

L’organisation vise à couvrir ses coûts opérationnels (frais de site, équipement, personnel, production vidéo) via une levée de fonds déjà lancée. En contribuant, les donateurs peuvent obtenir des avantages tels que des clés pour divers jeux passionnants, des tickets VIP pour des événements et même des produits physiques. De plus, les dons à Day of the Devs sont désormais déductibles d’impôts.

Pleins feux sur les événements à venir

Souhaitant continuer à mettre en avant les jeux des développeurs sans frais pour ces derniers, l’organisation prévoit un événement physique à San Francisco le 17 mars. Les développeurs sont invités à soumettre leurs jeux pour être considérés. D’autres événements sont prévus au cours de ce mois, y compris une participation à la conférence des développeurs de jeux.