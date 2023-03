Daredevil : Born Again mettre en scène le Punisher de Jon Bernthal

Le comédien américain Jon Bernthal sera de nouveau The Punisher pour la série télévisée Daredevil : Born Again

Charlie Cox et Vincent D’Onofrio sont rejoints par Jon Bernthal au casting de Daredevil : Born Again, dont le tournage débute ce mois-ci à New York. Contrairement aux autres séries Marvel, qui comptent six ou neuf épisodes par saison, celle-ci est prévue comme une épopée de dix-huit épisodes. Les scénaristes et producteurs exécutifs Matt Corman et Chris Ord travaillent sur la série télévisée de Disney+ qui devrait être diffusée au printemps 2024.

Jon Bernthal is returning to his most punishing role. The actor will reprise Frank Castle, aka anti-hero The Punisher, in Marvel Studios’ 'Daredevil: Born Again' https://t.co/hE3IC9Nbu8 pic.twitter.com/1kJbT5BaKu — The Hollywood Reporter (@THR) March 7, 2023

Jon Bernthal a incarné pour la première fois l’anti-héros The Punisher dans la version Netflix de Daredevil, au cours de la deuxième saison de la série en 2016. Il a ensuite été la tête d’affiche de sa propre série, toujours pour la plateforme de streaming Netflix, en interprétant le personnage principal pendant les deux saisons de The Punisher de 2017 à 2019.

L’intrigue de Daredevil : Born Again est toujours un mystère

Daredevil : Born Again prend son titre d’une histoire marquante de Daredevil publiée en 1986, écrite par Frank Miller et dessinée par David Mazzuchelli. La série s’écarte de cette intrigue, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure. The Punisher, par exemple, n’apparaît pas dans le comics. L’opposition entre Daredevil et Wilson Fisk, alias le Kingpin, reste le point central. Par ailleurs, les acteurs de la série Netflix Daredevil ne devraient pas être de retour. Deborah Ann Woll et Elden Henson, qui jouaient respectivement les personnages secondaires Karen Page et Foggy Nelson, ne figurent pas sur la liste des acteurs de la série Marvel. On ne sait pas si ces personnages seront recastés par l’équipe technique ou retirés de l’histoire.