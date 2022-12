Daredevil : Born Again va accueillir de nouveaux visages féminins

Les comédiennes Margarita Levieva et Sandrine Holt ont été recrutées par Marvel pour incarner des rôles majeurs aux côtés de Charlie Cox et Vincent D'Onofrio dans Daredevil : Born Again.

Si Karen Page, interprétée par Deborah Ann Woll (The Defenders, The Punisher, The Automatic Hate, Escape Room), était le love interest de Matthew “Matt” Murdock dans la série télévisée Daredevil sur Netflix, la suite Daredevil : Born Again sur Disney+ mettra fin à cette relation puisque Margarita Levieva (The Blacklist, The Deuce, Litvinenko) jouera la nouvelle amoureuse du célèbre avocat aveugle qui a vécu dans Hell’s Kitchen, un quartier situé dans l’arrondissement de Manhattan à New York.

EXCLUSIVE: Margarita Levieva and Sandrine Holt are set for major roles opposite Charlie Cox and Vincent D’Onofrio in #DaredevilBornAgain, Marvel’s upcoming revival series on Disney+, sources tell Deadline https://t.co/BbTx0x0gGg — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 5, 2022

L’actrice Deborah Ann Woll avait récemment déclaré :

Je peux dire qu’ils ne m’ont pas encore appelé. Donc, pour l’instant, je ne fais pas partie de cette nouvelle série. Je serais ravi d’en faire partie. Ils savent où je suis. Comme je l’ai dit, j’adore le personnage de Karen Page. J’adore raconter cette histoire. J’ai l’impression d’avoir plus à raconter sur elle. Mais c’est à eux de décider quel genre d’histoire ils veulent raconter (…) La série originale me semble inachevée parce que nous avons été annulés alors que nous pensions que nous allions avoir plus d’épisodes. Il y a une partie de moi qui est encore frustrée et qui a le sentiment de ne pas avoir fini de raconter l’histoire de Karen.

Wilson Fisk aura aussi le droit à une nouvelle amoureuse

Dans Daredevil : Born Again, Le Caïd entamera une romance avec un personnage inédit dont le rôle a été confié à Sandrine Holt (American Gigolo, The Expanse, NCIS : Los Angeles). Le casting comprendra également Michael Gandolfini (Ocean’s Eight, The Many Saints of Newark, The Offer) qui pourrait jouer le rôle d’un homme ambitieux de Staten Island appelé Liam.

Écrite et produite par Matt Corman et Chris Ord, la série Daredevil : Born Again devrait être diffusée en 2024, quatre ans après la fin de la série originale Daredevil sur Netflix, après trois saisons.