Cruella 2 : Confirmation officielle et tout ce que nous savons

L'histoire d'origine de la méchante des 101 Dalmatiens, Cruella, est racontée par Disney et prépare le terrain pour une suite. Voici tout ce que nous savons de "Cruella 2" de Disney. Que pouvons-nous attendre de cette suite ?

La suite tant attendue de “Cruella”

Après le succès retentissant du film Disney, “Cruella”, les fans attendent avec impatience des nouvelles de la suite, “Cruella 2”. Le film original, réalisé par Craig Gillespie et mettant en vedette Emma Stone dans le rôle d’Estella, alias Cruella de Vil, sert à la fois de préquelle à la classique méchante des “101 Dalmatiens” et de fondation à une nouvelle franchise en direct.

Se déroulant à la fin des années 70, “Cruella” raconte comment une jeune orpheline nommée Estella est devenue l’icône de la mode aux cheveux blancs et noirs et la criminelle chevronnée qui adore la fourrure, mais déteste les dalmatiens suite à une expérience traumatisante dans son enfance. Le film explore en profondeur l’histoire de Cruella de Vil, achevant la transformation “Joker”-esque d’Estella en son alter-ego et laissant la porte grande ouverte pour le prochain chapitre.

Des nouvelles récentes de “Cruella 2”

Bien que peu d’informations aient été diffusées par Disney ces dernières années concernant la suite, Emma Stone a offert une mise à jour sur l’avancement de “Cruella 2”. Dans une interview, elle a parlé avec malice du moment où le tournage de la suite pourrait commencer, déclarant : “Espérons, espérons que ce soit plus tôt que tard“. Elle a ensuite confirmé que le film était toujours en “cours de réalisation“, avant d’exprimer son amour pour le personnage de Cruella. “C’est un plaisir, c’est la meilleure“, a déclaré Stone, manifestant son désir de reprendre le rôle.

Un casting qui promet

Si rien n’a été officialisé au-delà de l’annonce originale de la suite, on s’attend à ce que la majorité du casting original de “Cruella” revienne. Cela signifie que l’actrice oscarisée Emma Stone reprendra le rôle-titre et que Paul Walter Hauser a apparemment confirmé qu’il reprendrait le rôle d’Horace.