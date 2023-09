Poor Things : le Frankenstein féminin avec Emma Stone

Une Emma Stone réanimée et un Willem Dafoe prothésiste sont à l'honneur dans Poor Things.

Réalisé par Yorgos Lanthimos à partir d’un scénario de Tony McNamara, et basé sur le roman du même nom écrit en 1992 par Alasdair Gray, le film Poor Things suit Bella, une jeune femme victorienne qui, après avoir été grossièrement ressuscitée par le scientifique Dr Godwin Baxter à la suite de son suicide, s’enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat brillant et débauché, pour entamer une odyssée à la découverte de soi et à la libération sexuelle.

Un trailer pour Poor Things

Poor Things sortira au cinéma le 8 décembre prochain aux États-Unis et le 12 janvier 2024 en Europe. Le casting est composé de Emma Stone (Bella Baxter), Mark Ruffalo (Duncan Wedderburn), Willem Dafoe (Godwin Baxter), Ramy Youssef (Max McCandles), Jerrod Carmichael (Harry Astley), Christopher Abbott (Alfie Blessington), Margaret Qualley (Felicity), Kathryn Hunter (Madame Swiney), Suzy Bemba (Toinette), Hanna Schygulla (Martha Von Kurtzroc), Vicki Pepperdine ( Mademoiselle Prim), Wayne Brett, Tom Stourton, Carminho et Jerskin Fendrix.

Produit par Film4 Productions, Element Pictures, TSG Entertainment et Searchlight Pictures, Poor Things a été présenté en avant-première mondiale à la 80ème Mostra de Venise le 1er septembre dernier et sera également projeté au Telluride Film Festival, au New York Film Festival, au BFI London Film Festival et au Busan International Film Festival.