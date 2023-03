Crash Bandicoot s’attaque au jeu compétitif avec Team Rumble

Alimenté par du contenu saisonnier et des modes à durée limitée, Crash Team Rumble se présente comme un opus résolument multijoueur avec des affrontements en quatre contre quatre.

Dans Crash Team Rumble, les équipes composées d’un Bloqueur, d’un Booster et d’un Marqueur doivent amasser le plus de fruits Wumpa dans leur zone de dépôt, tout en défendant simultanément cette dernière. Pendant chaque manche, elles peuvent choisir parmi trois cartes colorées et variées – chacune variant en taille, en disposition, en défis et en Stations de Reliques qui débloquent des pouvoirs uniques pour donner un avantage stratégique sur leurs adversaires dans trois arènes uniques pleines de dangers.

This is not a drill! 🚨 Pre-order #CrashTeamRumble now and get access to the Closed Beta April 20-24. Available June 20, 2023. pic.twitter.com/zqEDpufRro — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) March 21, 2023

Paul Yan, responsable du studio Toys For Bob, a déclaré :

Nous sommes très enthousiastes à l’idée que les fans puissent découvrir Crash Team Rumble en avant-première lors de la bêta fermée qui aura lieu du 20 au 24 avril. Nous apprécions vraiment les commentaires de la communauté et nous les utiliserons pour peaufiner le jeu afin d’offrir une expérience incroyable aux joueurs le jour du lancement.

Les personnages jouables dans Crash Team Rumble

Crash Bandicoot

Coco Bandicoot

Tawna Bandicoot

Dingodile

Cortex

N. Brio

Un trailer pour Crash Team Rumble

Crash Team Rumble sortira le 20 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. A noter que grâce à la fonctionnalité cross-play, les joueurs peuvent s’amuser avec ou contre des amis et des adversaires sur différentes plateformes de même génération.