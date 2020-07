Crash Bandicoot arrivera bientôt sur mobile en version runner

La licence Crash Bandicoot revient sur le devant de la scène, pour le plus grand bonheur des fans qui ont pu y jouer des heures durant il y a quelques années. Nous aurons bientôt droit à un runner sur mobile.

Les jeux de type runner sont sympathiques à jouer pendant un temps mais leur nature même de jeu “sans fin” fait que l’on finit par s’en lasser. Alors pour garder les joueurs intéressés et continuer de leur faire tenter d’améliorer leurs scores, tous les moyens sont bons. Une licence comme Crash Bandicoot pourrait en tout cas attirer du monde. Et voici à la surprise générale justement l’annonce de Crash Bandicoot : On The Run.

Le studio King annonce Crashb Bandicoot : On The Run

Basé, bien évidemment, sur la licence Crash Bandicoot, On The Run est un tout nouveau jeu, développé par le studio King (à qui l’on doit la série culte des Candy Crush). Le gameplay de On The Run est similaire à celui de n’importe quel jeu de type runner : le personnage avance tout seul, le joueur se contente d’orienter, gauche, droite, haut, bas pour éviter les obstacles, attraper les bonus et progresser le plus loin possible.

Un runner à venir sur iOS et Android

Cela étant dit, selon les développeurs, pour rendre le jeu plus intéressant, et pousser les joueurs à y revenir encore et encore, ce titre devrait offrir davantage de défis, comme des boss, pour secouer un peu tout ça et casser la monotonie que l’on ressent assez vite avec un runner. Il y aura aussi des skins (que l’on imagine à débloquer via des microtransactions) ainsi que des niveaux différents repris ou inspirés des opus précédents de Crash Bandicoot. Voilà qui devrait plaire aux connaisseurs.

Crash Bandicoot : On The Run n’est pas encore disponible mais le jeu est prévu pour iOS et Android. Les intéressé(e)s pourront se rendre sur le site et se pré-enregistrer pour être tenu informé des nouveautés. Ils recevront aussi un skin Hyène Bleue exclusif.