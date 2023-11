Commercialisé en numérique, Baldur’s Gate 3 va s’enrichir d’une édition physique en 2024

Larian Studios annonce une édition physique pour Baldur's Gate 3.

La Deluxe Edition de Baldur’s Gate 3 comprendra une édition physique du dernier CRPG de Larian Studios (DVD avec programme d’installation personnalisé et une clé de série Steam sur PC, deux disques sur PS5 et trois disques sur Xbox Series X et Xbox Series S), une bande originale physique (trois CD), une carte double face du monde des Royaumes Oubliés, 32 autocollants à l’effigie de logos, de personnages ou de monstres emblématiques de l’univers de Donjons et Dragons, des patchs avec le Poing Enflammé ou la Marque de l’Absolu ainsi qu’un poster du flagelleur mental.

Les contenus additionnels de Baldur’s Gate 3

En plus de la campagne principale, Baldur’s Gate 3 permettra aux joueurs de découvrir plusieurs DLC et bonus pour améliorer l’expérience du jeu de rôle en 3D avec sa Deluxe Edition.

DLC

Pack d’objets de Divinity : équipez votre groupe d’objets inspirés du monde et des personnages de Divinity

Pack de chants de barde : épatez votre groupe en interprétant de nouveaux chants

Skin de dés exclusif : échouez vos tests avec style, ou réussissez-les avec un nouvel air de confiance

Peintures de Rivellon : découvrez une nouvelle collection de peintures des Royaumes oubliés, inspirées par Divinity Original Sin 2

Pochette de l’aventurier : recevez une collection de fournitures de campement et de potions

Bonus

Bande originale numérique : Appréciez la musique de Baldur’s Gate 3 du compositeur Borislav Slavov

Artbook numérique : Explorez l’art et le design de Baldur’s Gate 3

Fiches de personnage numériques : parcourez et imprimez un ensemble de fiches de personnage Dungeons & Dragons de quatre pages pour chaque personnage issu de Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 arrive sur les consoles Xbox de Microsoft

Baldur’s Gate 3 est sorti en version numérique sur PC et Mac via Steam et GOG le 3 août dernier, et sur PS5 le 6 septembre dernier. Les versions Xbox Series X et Xbox Series S sont prévues dans le courant de l’année, sachant que la date de sortie définitive sera annoncée lors de l’édition 2023 des Game Awards qui aura lieu le 7 décembre prochain.