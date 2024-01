Comment visionner son historique de signalements sur Instagram

Instagram permet de visionner son historique de signalements. Pratique pour savoir si des mesures ont été prises par la plateforme. Voici comment y accéder.

Signaler des abus en ligne peut souvent sembler parfaitement inutile. Vous faites part de votre plainte et espérer qu’une bonne âme prendra le temps de la prendre en considération, tout en sachant que, dans la majorité des cas, cela n’aboutira à rien. Pourtant, vous continuez de le faire, parce que vous êtes optimiste et que vous croyez aux miracles. Heureusement, Instagram ne vous laisse pas totalement dans l’inconnu. La plateforme de partage d’images permet à ses utilisateurs de consulter l’historique de leurs signalements.

Avec l’historique des signalements d’Instagram, il est possible, d’une part, de consulter tous les signalements effectués, mais aussi et surtout de voir lorsqu’une action a été prise à l’encontre de l’auteur de l’abus. La conclusion peut évidemment être la même, que vous soyez informé(e) ou non, mais au moins, vous savez que votre plainte n’a pas simplement disparu dans la nature quelque temps après que vous avez cliqué sur le bouton “Envoyer le signalement”.

Voici comment visualiser votre historique de signalements sur Instagram :

Ouvrez Instagram. Tapotez sur votre icône de profil dans le coin inférieur droit de l’écran pour accéder à votre profil. Tapotez sur l’icône avec les trois lignes horizontales (“icône hamburger”) dans le coin supérieur droit. Cela va ouvrir un menu flottant. Tapotez sur Paramètres pour accéder au menu des paramètres. Tapotez sur “Aide” tout en bas pour faire apparaître le menu d’aide d’Instagram. Tapotez ensuite sur “Demandes d’assistance”. Enfin, tapotez sur “Signalements”.

Cela va alors afficher une liste des signalements que vous avez effectués, avec, notamment, l’auteur du post signalé, la raison du signalement et les décisions prises par Instagram sur le sujet. Tapotez sur un signalement et vous verrez davantage d’informations. Vous pouvez aussi voir le contenu signalé lui-même.

Si le dossier a été fermé et que vous n’êtes pas satisfait(e) de la décision, vous pouvez aussi demander une nouvelle analyse de vos signalements.

Discours de haine, harcèlement et intimidation vont à l’encontre des règles de la communauté d’Instagram ; cependant, de tels soucis restent fréquents sur la plateforme. Et la modération sur la plateforme n’est pas non plus plateforme, de nombreux commentaires abusifs passent au travers des mailles du filet.

En plus de signaler de tels commentaires sur Instagram, vous pouvez désactiver vos DM aux inconnus, filtrer certains mots et limiter, voire désactiver les commentaires sur votre compte pour vous protéger davantage de ces contenus toxiques. Toutes ces mesures n’empêcheront pas tout, notamment si vous avez un utilisateur particulièrement tenace, mais cela rendra assurément Instagram un peu plus doux.