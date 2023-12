Instagram facilite la suppression des abonnés indésirables

L'entreprise annonce le lancement d'une panoplie de nouveaux outils destinés à empêcher le spam d'inonder les profils. Curieux de savoir comment ces outils vont transformer votre expérience utilisateur ?

Tl;dr Meta lance de nouveaux outils anti-spam sur Instagram.

Le système de détection amélioré identifiera le contenu douteux.

Les utilisateurs recevront des notifications pour les contenus contraires aux politiques.

Instagram vise un équilibre entre modération et libre échange d’idées.

Les Nouveaux Outils Anti-Spam d’Instagram

La société Meta, autrefois connue sous le nom de Facebook, intensifie la lutte contre le spam et le contenu indésirable sur Instagram. Au cours des prochaines semaines, elle déploiera graduellement une série de nouvelles solutions pour offrir plus de contrôle aux utilisateurs et modérer efficacement les publications spammées ou émanant de bots.

Système de Détection Amélioré

Instagram, filiale de Meta, a optimisé son système de détection automatique afin “de surveiller le spam à travers les commentaires, les étiquettes, les vues de stories et les abonnés”. La plateforme, grâce à ses systèmes de modération, signalera les faux abonnés et le contenu saturé de spam, proposant aux utilisateurs de les supprimer en masse et ainsi de gagner en efficacité.

Il sera dorénavant possible, pour un compte suspecté de spam ou géré par un bot, d’être redirigé vers une boîte de réception séparée. Les utilisateurs pourront alors donner leur approbation pour que ces comptes soient intégrés à leur liste d’abonnements.

Notification des Contenus en Infraction

Instagram prévoit également d’envoyer des notifications en application lorsque des publications violant sa politique de contenu sont détectées. Cet effort s’appuie sur une mise à jour récente qui signale lorsqu’un post est bloqué de la page Explore, permettant aux utilisateurs d’éviter de reproduire les mêmes erreurs.

Entre Modération et Liberté d’Expression

Toutefois, Instagram est conscient de la nécessité d’équilibrer la modération du contenu avec la garantie d’un espace de libre échange des idées, dans le respect des valeurs démocratiques. Elle a récemment été critiquée pour sa prétendue censure du contenu pro-palestinien, dans un contexte de conflit israélo-palestinien toujours d’actualité.