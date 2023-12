Bannir le spam et les bots de son compte Instagram va devenir bien plus facile. La plateforme déploie plusieurs nouveaux outils en ce sens.

Les créateurs de contenu sur Instagram auront très bientôt bien plus de facilités pour gérer le spam et autres bots. Selon un post publié sur le blog de la plateforme, il sera dans quelque temps possible de faire disparaître les abonnés indésirables (spam et bots) en lot, ce qui devrait réduire grandement le temps dédié à cette modération. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement, mais il faudra plusieurs semaines avant que tous les utilisateurs n’y aient accès.

L’équipe Instagram annonce par ailleurs l’arrivée imminente de nouveaux outils qui devraient être capables de détecter automatiquement davantage de spam, permettant ainsi de filtrer automatiquement les commentaires, tags, vues de tories et autres faux abonnés. Cette détection améliorée sera au centre des options de suppression par lot qui arrivent et viendra renforcer les outils que vous utilisez déjà pour contrôler qui a accès à votre compte plus facilement.

Instagram explique aussi que les commentaires et autres abonnés indésirables arriveront désormais rangés dans une boîte de réception séparée, vous offrant la possibilité de les analyser et les supprimer manuellement, plusieurs à la fois au besoin, là encore, plus facilement. Voilà qui devrait grandement aider les créateurs de contenu sur Instagram, a fortiori depuis que la plateforme appartenant à Meta subit une recrudescence flagrante du spam et des bots.

Meta ajoute par ailleurs que les comptes supprimés via ces nouveaux outils de détection de spam ne seront pas avertis de votre choix de les supprimer de votre liste d’abonnés, ce qui permet de garder l’esprit tranquille, vous évitant la crainte de voir certains comptes ainsi supprimés vous reprocher d’avoir procédé ainsi.

Ces nouveaux systèmes de détection automatique aident à éliminer les tags de spam, en vous demandant de les lire et de les marquer comme bien réels s’il ne s’agit effectivement pas de spam. Ceux qui ont toute légitimité d’être dans cette catégorie peuvent être facilement retirés de vos publications et supprimés grâce à une nouvelle option “Supprimer toutes les demandes”. Et si vous ne voulez pas du tout gérer les requêtes de tags, vous pouvez simplement patienter 30 jours, ils seront alors automatiquement supprimés.

Autres nouveautés intéressantes dans l’app : un avertissement lorsque votre contenu est susceptible d’enfreindre les recommandations de la plateforme ou les règles de la communauté ainsi qu’une fonctionnalité expérimentale qui viendra cacher les potentielles vues de spam sur vos stories, ce qui permettra d’avoir des compteurs plus fiables sur vos différentes publications.