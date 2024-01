Comment utiliser votre ordinateur portable avec l’écran fermé

Utiliser un ordinateur portable avec le capot fermé est très pratique pour profiter pleinement d'un plus grand écran, d'un autre combo clavier/souris et autre. Mais cela demande un peu de configuration.

La plupart du temps, vous utilisez probablement votre ordinateur portable avec l’écran ouvert. Vous profitez alors du clavier et du trackpad, ainsi que de l’écran, évidemment, lequel est, ou non, tactile. Lorsque vous êtes chez vous ou au bureau, par contre, vous y branchez peut-être un autre écran, un autre clavier et une souris. Mais pour utiliser votre ordinateur ainsi, fermé donc, il faut modifier certains paramètres. Dans le cas contraire, l’OS considèrera qu’il n’est plus utilisé et se mettra en veille. Voici comment procéder.

Pour commencer, rassemblez tous les périphériques que vous branchez sur votre portable. Sur Windows et macOS, des accessoires comme des claviers, des souris et des écrans devraient être détectés immédiatement et fonctionner dans la foulée, pour que vous puissiez fermer l’écran de votre portable sans vous soucier d’autre chose.

Paramètres Windows

Si vous avez un ordinateur Windows, vous devrez aller dans l’ancien panneau de configuration pour que l’OS fonctionne comme vous le voulez. À l’heure d’écrire ces lignes, les options qui nous intéressent n’ont pas été migrées vers le “nouveau” panneau de configuration. Cherchez donc “Panneau de configuration” dans la barre des tâches et ouvrez-le.

Choisissez Matériel et son, puis Options d’alimentation et enfin “Choisir l’action qui suit la fermeture du capot”, sur la gauche. Vous verrez deux options à côté de “Lorsque je ferme le capot” : une pour le cas où l’ordinateur est sur batterie, l’autre lorsqu’il est branché. L’une de ces deux options doit être sur Ne rien faire pour que vous puissiez utiliser l’ordinateur avec le capot fermé. Cliquez sur Enregistrer les changements pour confirmer.

Pour que votre écran externe fonctionne correctement, vous pouvez accéder aux options depuis le panneau de configuration normal, via le menu Démarrer ou en appuyant sur Windows + I. Choisissez Système, puis Écran, et dans le prochain écran, assurez-vous que l’écran externe est activé et défini sur la bonne résolution.

Réglages macOS

Si vous avez un MacBook branché à un écran externe et un autre clavier/souris (ou trackpad), les dernières versions de macOS devraient reconnaître cette configuration automatiquement et agir en conséquence. Vous pourriez voir l’écran externe flasher brièvement et rafraîchir lorsque vous fermez le capot, mais sinon, vous pouvez utiliser votre machine sans vous soucier de rien, si votre écran externe et vos périphériques sont correctement détectés, évidemment.

Si vous ouvrez le menu Apple, dans Réglages Système, puis dans Batterie et Options, vous trouverez un bouton “Empêcher la suspension automatique sur adaptateur secteur lorsque l’écran est éteint”. Si vous activez cette option, fermer le capot de votre MacBook ne le mettra pas en veille s’il est branché. Pratique pour faire avancer un téléchargement, par exemple.

Dans les Réglages Système, vous pouvez aussi choisir Moniteurs pour configurer l’écran externe connecté sur votre MacBook. Vous pourrez définir la résolution, l’orientation et la configuration couleur de ce dernier, d’autres permettent aussi d’ajuster le taux de rafraîchissement.