Comment utiliser une manette Sony PS5 sur une PS4. Plusieurs options, certaines plus onéreuses et complètes.

La manette DualSense de la PlayStation 5 est l’une des meilleures du marché à l’heure actuelle. Non seulement elle est assez similaire aux différentes manettes de Sony, mais elle offre aussi tout un tas de fonctionnalités très sympathiques. Bien qu’il soit possible de jouer à des jeux PS4 sur la PS5 avec la manette DualSense, certains s’interrogent peut-être quant à la possibilité d’utiliser la manette PS5 pour jouer à ces mêmes jeux sur une PS4. La réponse courte et oui, mais il y a de gros compromis à faire.

Voici le principal souci : vous ne pouvez pas brancher simplement une manette PS5 sur votre PS4 et commencer à jouer à votre jeu préféré. Ce serait évidemment parfait, si c’était possible, mais Sony préfère bien sûr que vous achetiez une console PS5 si vous voulez absolument la dernière génération de manette. À la place, il y a des méthodes de contournement pour jouer aux jeux PS4 avec la manette PS5 sans posséder une PS5.

Si vous voulez jouer sur votre PS4 avec une manette PS5 gratuitement, vous avez besoin d’utiliser l’app PS Remote Play sur un ordinateur ou un smartphone. Une fois téléchargée et installée, sélectionnez la PS4 comme console sur laquelle vous voulez vous connecter et suivez les instructions à l’écran. Une fois connecté, assurez-vous que la manette PS5 est branchée sur votre ordinateur ou connectée via Bluetooth à l’appareil sur lequel vous utilisez l’app PS Remote Play. De là, vous pouvez jouer à vos jeux PS4 sur la PS4, mais vous en profiterez via le remote play. Ce n’est clairement pas la meilleure option, mais cela fonctionne.

Plusieurs options, certaines plus onéreuses et complètes

Si vous êtes prêt(e) à investir un peu d’argent, vous pouvez acheter un adaptateur. Ces adaptateurs permettent de connecter une manette sur votre console via Bluetooth pour pouvoir jouer à vos jeux avec n’importe quelle manette. Vous pourriez ainsi utiliser votre manette PS5 sur une PS4, mais aussi une manette Xbox ou Switch. Assurez-vous cependant d’avoir un dongle qui soit compatible PS4 et DualShock, comme celui de BIGBIG WON.

Une autre alternative : le Titan Two. Cet accessoire coûte cher, mais permet de connecter une manette PS5 directement sur la PS4 via un câble USB. Celui-ci permet aussi de connecter d’autres appareils les uns aux autres. C’est un achat plutôt onéreux pour ne faire que jouer avec une manette, finalement.