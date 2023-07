Comment savoir si vous pouvez faire confiance à une app

Savoir si l'on peut faire confiance à une app n'est pas une mince affaire. Ce n'est jamais une science exacte, mais il y a plusieurs aspects à contrôler.

Nous passons aujourd’hui énormément de temps dans des apps, et si vous en cherchez une nouvelle, il faut passer par l’iOS App Store ou le Google Play Store et leurs millions de références. Si la majorité d’entre elles sont parfaitement bénignes et tout à fait utiles, ce n’est pas le cas de toutes. Ce mois-ci uniquement, près de 200 apps Android pernicieuses ont été découvertes, comptant tout de même 30 millions d’installations. Si les stores d’Apple, Google, Amazon, Microsoft et autres intègrent des garde-fous contre ces apps malicieuses, ils ne sont pas infaillibles. Comment donc savoir si telle ou telle app est légitime ? Là encore, ce n’est pas une science exacte, mais il y a différents aspects à bien étudier.

Regardez attentivement les avis des utilisateurs

Les avis des utilisateurs doivent être le point d’entrée pour jauger de la confiance d’une app, a fortiori sur mobile, mais attention, ils sont faciles à falsifier. Cherchez ceux qui semblent le plus légitime, avec une vraie personne, un texte et qui ne semblent pas générés par un robot.

Attention aussi à ce biais : les utilisateurs sont plus enclins à laisser un avis en cas de problème que lorsque tout va bien. S’il y a des plaintes et des notes basses, regardez ce que cela concerne et si le développeur répond et aide.

C’est plus difficile pour les apps desktop. Cherchez plutôt des commentaires sur Reddit ou Twitter ou sur les blogs ou sites spécialisés.

Vérifiez l’historique du développeur

Il pourrait n’y avoir aucun problème avec un tout nouveau développeur et sa première app, mais le niveau de confiance en une app grandira si le développeur a déjà plusieurs apps fiables à son actif.

Une petite analyse de la présence en ligne du développeur peut aussi vous renseigner. Si vous ne trouvez rien à son sujet, ce peut être un signe d’avertissement. D’ordinaire, les développeurs sont enclins à promouvoir leur travail et se rendre visibles sur les réseaux.

Sur le Google Play Store sur Android, si vous allez sur la page d’une app, vous pouvez tapoter sur “À propos de cette app” pour savoir depuis quand elle existe ou connaître le nom du développeur et voir ses autres apps. Sur l’Apple App Store sur iOS, tapotez sur “Historique Version” pour avoir ces informations.

Il n’y a aucun mal à avoir une app gratuite et open-source légitime, mais elles restent peu nombreuses. La majorité cherchant à gagner de l’argent, d’une manière ou d’une autre.

Il peut y avoir des apps gratuites ou très peu onéreuses qui vont ponctionner vos données ou afficher énormément de publicités. Attention avec les apps gratuites qui n’affichent pas clairement leurs sources de revenus, et plus encore si d’autres signes vous alertent.

Et dans le même temps, vous ne voudriez pas payer pour quelque chose qui ne vaut pas le coup ou pire. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise approche, mais ce que vous payez et comment vous le payez sont d’autres éléments à mettre dans la balance.

Étudiez les permissions demandées par l’app

Les stores officiels font aujourd’hui du bon travail pour lister les permissions des apps avant l’installation. Apple fait particulièrement bien les choses et vous indique clairement et précisément de quoi il est question.

Vous pouvez aussi les vérifier après l’installation : le plus souvent dans les sections Confidentialité et sécurité.

Là, vous recherchez tout ce qui semble étrange : des permissions qui vont bien au-delà de l’objectif de l’app, notamment. Si une app demande vos informations personnelles, comme votre localisation ou votre liste de contact, assurez-vous qu’elle ait une bonne raison de le faire.

Analysez les apps que vous utilisez déjà

Le danger ne survient pas uniquement après l’installation d’une app ou après x temps. Une app peut avoir été abandonnée et reprise par un autre développeur. Elle peut aussi avoir changé de nom et ne plus proposer les mêmes fonctionnalités après une mise à jour.

Autrement dit, il faut garder un œil sur les apps installées sur votre appareil. Assurez-vous de le faire régulièrement et de vous débarrasser des anciennes apps que vous n’utilisez plus. Et si vous les gardez installées, soyez certain(e) qu’elles fonctionnent encore comme attendu.

Vous devriez aussi supprimer vos éventuels comptes avant de supprimer des apps. Pour que vos données et les apps en elles-mêmes soient effacées.