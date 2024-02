Comment réinitialiser votre PS5 sans perdre vos fichiers de sauvegarde ?

Les joueurs peuvent réinitialiser leur PS5 sans perdre leurs fichiers de sauvegarde en les sauvegardant sur des clés USB externes, sur le cloud ou encore en restaurant les paramètres par défaut.

Tl;dr Une réinitialisation d’usine de la PS5 peut être effectuée sans perte de données.

La PS5 propose trois options pour sauvegarder les données : rétablissement des paramètres par défaut, sauvegarde sur USB externe et utilisation du service PlayStation Plus.

Avant la réinitialisation, il est recommandé d’essayer de redémarrer la console et de mettre à jour le logiciel du système.

En cas de problème persistant, une réinitialisation d’usine complète peut être nécessaire.

La réinitialisation de votre PS5 sans perte de données, c’est possible

Votre PlayStation 5 rencontre des problèmes ? Pas de panique. Bien que la console actuelle de Sony soit une véritable force de frappe, elle n’est pas à l’abri de problèmes logiciels et matériels affectant tous les appareils de jeu. Heureusement, la PS5 propose des options pour protéger vos sauvegardes si vous prévoyez de réinitialiser votre console.

Les différentes options de sauvegarde

Durant une réinitialisation d’usine, vous avez trois façons de protéger vos sauvegardes pour les meilleurs jeux de la PlayStation 5 : la restauration des paramètres par défaut, la sauvegarde sur un USB externe et enfin l’utilisation du service PlayStation Plus de Sony. Malheureusement, cette dernière option nécessite un abonnement à PlayStation Plus.

Restaurer les paramètres par défaut

Avant de réinitialiser votre PS5, essayez de redémarrer votre console et assurez-vous que votre logiciel système est entièrement mis à jour. Ces étapes peuvent souvent résoudre les problèmes les plus basiques que vous rencontrez, vous évitant ainsi de devoir configurer votre PS5 à partir de zéro. Si vos problèmes persistent, vous pouvez restaurer les paramètres par défaut. C’est une option moins radicale qu’une réinitialisation d’usine complète. Elle remet tous les paramètres de la console à leur état d’usine par défaut sans effacer les données utilisateur. Vos fichiers de sauvegarde, jeux et applications seront en sécurité.

Sauvegarder vos données et réinitialiser votre PS5

Avant de lancer une réinitialisation d’usine complète, vous pouvez sauvegarder vos données sur un USB externe ou sur le stockage en nuage de PlayStation Plus. La PS5 vous permet de sauvegarder toutes les données de votre console sur un USB, y compris les données de sauvegarde, les jeux et les applications, les captures d’écran et les clips vidéo, ainsi que les paramètres. Cette option est idéale si votre connexion Internet n’est pas optimale ou si vous préférez conserver des copies locales de vos fichiers.