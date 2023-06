Comment ouvrir un nouveau Google Doc rapidement

Si vous avez besoin d'ouvrir un nouveau document Google rapidement, il suffit de saisir une courte adresse spécifique dans le navigateur.

Si Google Docs est un service web extrêmement puissant et complet, on peut évidemment toujours lui trouver certains défauts. Des utilisateurs pourraient par exemple lui reprocher qu’il n’est jamais très simple et très rapide d’ouvrir un nouveau document Google vierge dès que le besoin s’en fait sentir. Voici aujourd’hui une méthode très astucieuse et extrêmement simple pour ce faire. Mieux encore, il est possible de faire de même avec une feuille de calcul vierge, mais aussi une conférence vidéo, etc.

Tout ce que vous avez à faire, c’est de taper “docs.new” dans la barre d’URL pour ouvrir un nouveau Google doc vierge. Et cela fonctionne dans n’importe quel navigateur dans la mesure où “.new” est un domaine de premier niveau (comme .com et .fr) qui vous permet, le cas échéant, de démarrer un nouveau fichier ou projet.

Vous pouvez ainsi aussi utiliser :

docs.new pour ouvrir un nouveau document Google Doc

sheets.new pour ouvrir une nouvelle feuille de calcul Google Sheets

meet.new pour démarrer un appel vidéo avec vous-même dans Google Meet (et vous avez un lien pour inviter d’autres participants)

cal.new pour créer un événement dans Google Agenda

form.new pour créer un nouveau Google Form

slides.new pour créer une nouvelle présentation dans Google Slides.

Ce document s’ouvrira dans le compte Google actuellement connecté, évidemment. Si vous êtes connecté(e) sur plusieurs comptes, vous pouvez préciser dans l’URL pour choisir le compte automatiquement : docs.new/3 ouvrira un nouveau document dans votre troisième compte. Mais bizarrement, c’est le même compte que celui qui apparaîtra dans l’URL “/u/2” pour une page Google Docs normale, puisque là, le compte débute à 0. Mais une fois que vous avez trouvé lequel est lequel, vous pouvez créer des marque-pages dans votre navigateur pour des accès rapides dès que vous en avez besoin.

Les raccourcis .new fonctionnent pour d’autres services que ceux de Google. Vous pouvez trouver la liste complète ici. Les produits en ligne de Microsoft y ont droit aussi : word.new pour un nouveau document Word, excel.new pour une nouvelle feuille de calcul Excel, etc. Il y a aussi playlist.new pour une nouvelle playlist Spotify, photoshop.new pour créer une nouvelle image dans Adobe Photoshop et une tonne de raccourcis pour les développeurs, comme js.new pour créer un nouveau projet Javascript dans CodeSandbox.