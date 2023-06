Spotify teste un "mix hors-ligne" qui télécharge les chansons écoutées récemment. Une fonctionnalité très similaire au Offline Mixtape de YouTube.

Spotify ne cesse de mettre à jour sa plateforme de streaming musical. Cela se manifeste dans de nombreux aspects, qu’il s’agisse du catalogue en lui-même, de la correction des bugs ou de l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Ce dernier point est particulièrement important pour conserver sa place sur ce marché très disputé. Aujourd’hui, Spotify annonce tester une option très intéressante pour les fois où votre connexion vient à vous faire des misères.

Spotify permet déjà de télécharger des chansons, albums et playlists pour pouvoir les écouter hors-ligne, mais il faut les sélectionner manuellement. Autrement dit, il est assez facile d’oublier de télécharger sa musique préférée du moment. Aujourd’hui, l’entreprise lance une fonctionnalité baptisée “Your Offline Mix” qui vient “sauvegarder un mix de vos chansons écoutées récemment pour les fois où vous voulez vraiment écouter votre musique, mais que votre connexion fait défaut”, déclarait le PDG de Spotify, Daniel Ek, sur Twitter.

La fonction en elle-même ressemble énormément à la fonctionnalité Offline Mixtape de YouTube lancée en 2019. Comme nos confrères d’Engadget l’écrivaient à ce moment-là, “les Smart Downloads choisissent certaines de vos chansons préférées et font en sorte qu’elles soient disponibles où que vous soyez.” La fonctionnalité de Spotify semble très similaire, avec le système qui vient téléchargement les chansons et autres contenus écoutés fréquemment.

“Your Offline Mix” est actuellement en cours de test. Comme à l’accoutumée, nul ne sait, à ce stade, quand elle sera disponible à tout un chacun, mais des utilisateurs dans la conversation Twitter de Daniel Ek expliquent qu’ils y ont accès dans leur app – l’un d’entre eux précise qu’il n’avait pas téléchargé 90 % des chansons de son mix -. De plus, la capture d’écran montre un offline mix de plus de trois heures et trente minutes, autrement dit, avec un grand nombre de titres. Voilà qui pourrait être très pratique lorsque vous être en voyage ou dans un endroit avec peu ou pas de divertissement à votre disposition.

We’ve been testing out a new feature called "Your Offline Mix" – a playlist designed for those times when you might not be online ✈️

What do you think? pic.twitter.com/9so0FZMRPX

— Daniel Ek (@eldsjal) June 8, 2023