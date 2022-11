Comment obtenir la meilleure qualité possible de son service de streaming vidéo

Une mauvaise qualité de streaming, quel que soit l'appareil, est souvent le signe d'un débit internet trop faible. Pour l'augmenter, il y a plusieurs pistes à suivre. Les voici.

Votre service de streaming préféré se met souvent en pause en pleine lecture ? Il met trop longtemps avant de charger votre épisode ? La qualité d’image est si mauvaise que vous ne savez pas qui est à l’écran ? Ces problèmes sont assez fréquents et sont sauvés causés par votre connexion à Internet. Il y a plusieurs petites choses à faire, la plupart ne coûtant rien, ou presque, pour profiter d’une meilleure expérience avec votre service de streaming vidéo. Et le mieux dans tout cela, c’est que ces conseils fonctionnent quel que soit l’appareil de lecture que vous utilisez.

Augmenter le débit pour une meilleure qualité

C’est le plus évident, et souvent le moins facile à mettre en place. Il faut au minimum 15 Mbps pour streamer en 4K, mais vous voudrez bien plus que cela pour vraiment être tranquille. La fibre permet d’atteindre ces débits, la plupart du temps. Il faut autrement se contenter du 1080p, ce qui reste tout à fait acceptable, même sur un grand écran.

Si vous le pouvez, si votre foyer le permet, si le budget suit, c’est la plus simple des options. Avec un débit plus élevé, le streaming devient bien plus sympathique. Tout comme le jeu en ligne, les appels vidéo et autre.

Mettre à niveau son Wi-Fi

Le routeur Wi-Fi est un élément extrêmement important de votre logement. Investir dans un modèle récent permet de gagner en débit et en fiabilité. Il en existe pour toutes les bourses. Selon la taille de votre foyer, et son agencement, vous pourriez aussi vouloir investir dans un réseau mesh, pour avoir un taux de couverture maximal.

Passer en filaire

Bien que très pratique, le Wi-Fi est la plupart du temps bien moins rapide qu’une bonne vieille connexion filaire. L’Ethernet offre des débits plus élevés, mais tirer des câbles dans son logement n’est pas toujours facile, et c’est souvent une opération casse-pieds à réaliser. Mais le jeu en vaut la chandelle.

Avant de vous lancer, assurez-vous que vos appareils ont un port Ethernet. C’est le cas de la plupart des TV modernes et des boîtiers TV. Les consoles en sont aussi pourvues. Vous ne devriez pas avoir de mauvaises surprises sur ce point, mais il vaut mieux être certain.

Déplacer son routeur

Changer l’emplacement de son routeur peut avoir énormément d’impact. S’il est contre un mur, proche du sol, enfermé, ou autre, il y a de fortes chances que le signal, et par extension la puissance et vos débits, soient grandement diminués.

De même, si vous voulez recevoir le Wi-Fi dans une petite pièce fermée, par exemple. Dans le meilleur des mondes, votre appareil de lecture a une vue directe et dégagée sur le routeur. C’est évidemment loin d’être toujours possible, faites au mieux.

Vous pouvez aussi investir dans un répéteur Wi-Fi, qui va venir rehausser le signal, depuis un accès filaire ou Wi-Fi, pour vous aider à avoir un débit correct sur un appareil éloigné ou très mal placé par rapport au routeur.

Limiter le nombre de personnes sur le Wi-Fi

Votre connexion à internet est comme un tuyau d’eau. Il y a un débit fixe. Si vous êtes plusieurs à tirer de l’eau, vous n’en aurez qu’un petit peu chacun. Et tout le monde aura des problèmes. À vous d’établir des priorités en ce qui concerne le Wi-Fi.

Certains appareils peuvent être câblés en filaire, par exemple. Vous pouvez aussi télécharger vos films et épisodes pour les regarder sans être gêné(e) quand bon vous semble.

Tester sa connexion à internet

Un outil comme Speedtest ou Fast.com de Netflix peut vous donner une idée de votre connexion. Si vous utilisez la version Android ou iOS, assurez-vous de placer votre smartphone à côté de l’appareil de streaming pour un résultat le plus précis possible. À chaque changement réalisé dans votre logement, refaites le test.

De nombreux problèmes de streaming peuvent être résolus avec ces différents points. La clef, ici, est d’offrir à votre appareil de streaming le débit le plus élevé possible, peu importe les moyens.