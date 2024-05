Comment naviguer sur le dark web

Vous pouvez naviguer sur le dark web, en sécurité et tout à fait légalement, si vous savez comment procéder.

Le dark web, pour celles et ceux qui ne le savent pas, est un monde virtuel au-delà de l’internet normal de tous les jours – dont le site que vous lisez actuellement -. C’est un endroit que Google et Bing n’indexent pas et il faut des outils spéciaux pour en profiter. C’est un endroit sur lequel vous trouverez tout un tas de contenus illégaux, mais aussi des contenus tout à fait légitimes. C’est une zone de l’internet qui est moins régulée, pour le meilleur et pour le pire. Ci-dessous, une présentation globale : ce que l’on y trouve, comment naviguer, etc.

Deep web vs dark web : quelles différences ?

Vous verrez souvent ces termes et il peut y avoir une certaine confusion. Le deep web, c’est tout ce qui en ligne et qui n’est pas indexé par les moteurs de recherche conventionnels, cela inclut de ce qui est derrière des paywalls, bases de données privées, archives email, intranets, etc.

Pensez à tout ce que vous ne pouvez voir sans être authentifié, d’une publication académique à la page de votre compte Netflix, c’est le deep web. Celui-ci représente environ 90 % des sites web, selon certaines estimations.

Le dark web, qui nous intéresse aujourd’hui, est une petite portion du deep web, il fait référence aux sites qui tentent de rester discrets. Ces pages ont des protections supplémentaires pour l’anonymat et la sécurité des utilisateurs et des données, et il faut des logiciels spéciaux pour y accéder.

Outils et services pour le dark web

Le dark web nécessite ses propres outils et services, navigateurs et moteurs de recherche notamment. Le dark web n’est pas du tout accessible via un navigateur web normal.

Avoir un endroit sur internet qui est privé et anonyme encourage évidemment les activités illégales, mais il y a aussi tout un tas d’activités parfaitement légitimes. Le dark web est utilisé par des journalistes, des lanceurs d’alerte et autres activistes politiques qui ont besoin de telles protections.

Pour naviguer sur le dark web, il faut un navigateur dédié

Le meilleur navigateur pour le dark web est Tor. Celui-ci est pensé et conçu pour la sécurité et la vie privée, il peut être utilisé pour naviguer sur le web normal et le dark web. Il bloque les trackers, empêche la réalisation d'”empreintes”, chiffre les données et redirige votre navigation pour que personne ne sache où vous êtes.

Tor fonctionne grâce à la technologie de routage en oignon. Comme le légume, avec plusieurs couches d’obfuscation entre vous et le web, ce qui implique que les débits sont plus lents, mais personne ne peut savoir qui vous êtes ni où vous êtes.

Tor est comme la porte d’entrée publique vers le dark web, et il y a même des apps mobiles pour Android et iOS. Il existe d’autres navigateurs, mais Tor reste le meilleur et le plus complet.

Un moteur de recherche pour le dark web

Ouvrez Tor et vous ne verrez pas le dark web immédiatement. Outre le navigateur dédié, il faut un moteur de recherché dédié. Vous pouvez bien sûr saisir les adresses des sites directement si vous les connaissez, comme des URL standard.

DuckDuckGo est le moteur par défaut dans Tor, et une fois le curseur Onionize activé, vous pouvez l’utiliser pour trouver des liens du dark web. Ceux-ci ont généralement une extension “.onion” et non pas “.com” ou “.fr”.

Ahmia, Torch, NotEvil et l’Onion URL Directory, sont d’autres possibilités. Certains sites peuvent être trouvés depuis des navigateurs web conventionnels, mais il faudra passer sur un navigateur dark web pour vous y rendre.

Les sites du dark web

Les sites du dark web ressemblent beaucoup aux sites du web conventionnel, mais la majorité sont peut-être moins beaux visuellement. Cliquez sur un lien et celui-ci s’affichera sur votre écran, avec l’adresse en haut.

Certains sites reprennent des sites bien connus, comme ceux de la BBC et ProPublica, pour informer les habitants de pays dans lesquels internet est fortement censuré. Pour les emails, optez pour le service Proton Mail.

Étant donné les associations fréquentes entre dark web et activités illégales, vous ne trouverez pas beaucoup de sites très connus, mais il y a de quoi explorer.

Qu’y a-t-il à vendre sur le dark web ?

Pour résumer, tout ce à quoi vous pouvez penser et que vous ne devriez pas télécharger ou acheter doit pouvoir se trouver sur le dark web.

Pour des raisons évidentes, nous ne rentrerons pas dans les détails. La plupart du temps, les transactions s’opèrent en cryptomonnaies, là encore pas souci d’anonymat. Ce qui ne veut pas dire que vous devriez vous sentir totalement anonyme.

Il n’y a pas énormément de bonnes raisons pour justifier des achats sur le dark web. Par son fonctionnement, ce dernier attire nombre d’escrocs et hackers, et vous n’aurez que très peu de protection si vous vous faites arnaquer.

Le dark web est-il illégal ?

Le dark web en lui-même n’a rien d’illégal, vous n’aurez aucun souci à naviguer dessus, mais c’est un endroit qui fourmille d’activités illégales.

Vous avez peut-être déjà entendu de nombreuses affaires impliquant le dark web. Certaines sections sont d’ailleurs fréquemment fermées suite à des opérations de police.

Avec tout cela à l’esprit, vous devez rester vigilant pendant votre navigation, concernant les sites visités et les utilisateurs avec lesquels vous interagissez. N’oubliez pas non plus que les lois sur la liberté d’expression et la censure varient d’un pays à un autre, ce qui explique certainement l’existence du dark web.

Rester à l’écart du terrain de jeu des hackers

Les hackers passent beaucoup de temps sur le dark web et il n’est pas difficile d’avoir accès à des outils de hacking et autres leaks dans cette région de l’internet. Cependant, il est bien plus difficile d’accéder aux gens qui envoient et récupèrent tous ces contenus.

Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, celui-ci a peut-être une fonctionnalité de surveillance du dark web pour vous avertir au cas où votre adresse email et/ou mot de passe et autres données personnelles seraient accessibles. C’est quelque chose proposé nativement par Apple et Google, pour vous éviter de faire ce travail de recherche vous-même.

Comme je l’ai déjà dit, c’est une bonne idée de limiter au maximum vos interactions avec le dark web, à moins d’avoir totalement confiance envers les gens avec qui vous traitez. “On regarde, on ne touche pas”, dit-on souvent. Cela peut tout à fait s’appliquer au dark web.