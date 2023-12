Comment contourner un paywall pour lire un article gratuitement

Les paywalls sont aujourd'hui très répandus sur le web. Fort heureusement, il existe de nombreuses options pour les contourner. Petite revue des possibilités.

Depuis quelques années, les sites web sont de plus en plus nombreux à ajouter des paywalls. Si vous voulez lire leurs articles, vous demandez vous inscrire et payer un abonnement. Certains procèdent de manière graduée, vous laissant lire un certain nombre de contenus avant de vous demander de payer, d’autres vous demandent de passer à la caisse dès la première lecture.

Les paywalls sont arrivés parce qu’il n’est plus possible pour un site de vivre uniquement de la publicité et les entreprises d’actualité cherchent à obtenir des sources de revenus plus directes et stables. Les paywalls ne sont pas totalement mauvais, ils vous permettent de soutenir un journalisme qui compte vraiment pour vous, si vous pouvez vous permettre de payer. Mais si vous avez perdu votre mot de passe, que vous ne l’avez pas sur votre téléphone, que vous êtes pressé(e) ou que vous n’avez simplement pas envie de passer à la caisse, il y a plusieurs options pour les contourner. Avant de poursuivre, sachez que telle méthode peut fonctionner aujourd’hui et plus demain.

Copier le titre dans Google

Les méthodes les plus simples sont souvent les meilleurs. Nombre de sites avec paywall ont un arrangement permettant aux internautes provenant de la recherche de Google d’accéder gratuitement à leurs articles. Votre premier réflexe devrait donc être de copier le titre dans la barre de recherche de Google. L’article devrait apparaître en premier résultat. Cliquez pour lire.

Essayer une redirection Facebook

Certains sites avec paywall laissent aussi passer les utilisateurs provenant de Facebook. Cette méthode fonctionne même sans compte Facebook. Pour en profiter, ouvrez l’article et dans la barre d’adresse, collez devant “https://facebook.com/l.php?u=” (sans les guillemets) et ouvrez cette page. Vous allez voir une page de redirection Facebook et vous pouvez cliquer sur Suivre le lien pour ouvrir le site en question.

Ouvrir le lien en mode incognito

Le mode incognito, ou navigation privée, de votre navigateur peut permettre de contourner un paywall. Cela ne fonctionne qu’avec les paywalls de manière graduée. Si vous avez déjà consommé votre quota de contenus gratuits, passez en mode incognito et vous devriez pouvoir y accéder.

Désactiver le JavaScript dans le navigateur

Certains sites utilisent le JavaScript pour dissimuler le contenu. Désactiver le JavaScript permet donc de contourner cette limitation. Mais cela va aussi très certainement casser nombre de fonctionnalités. Dans l’idéal, utilisez deux navigateurs, un avec JavaScript, l’autre sans.

Éditer certains éléments de la page web

Si vous connaissez un peu le HTML et le CSS, vous pouvez éditer certains éléments pour contourner un paywall. Cela fonctionne sur certains sites et pas sur d’autres.

Pour ce faire, effectuez un clic droit sur la bannière juste sous la dernière phrase visible de l’article et sélectionnez Inspecter l’élément. Cela va ouvrir une console dans laquelle vous pouvez chercher les éléments bloquants.

Essayer une extension

Il existe de nombreuses extensions pour contourner des paywalls. Vous pouvez essayer Bypass Paywalls (Chrome, Edge, Firefox). Pour les articles académiques, Unpaywall (Firefox, Chrome) est une bonne option.

Utiliser 12ft.io (ou 1ft.io)

12ft.io est un site web créé dans cette seule optique. Diablement simple à utiliser. Si ce site ne fonctionne pas, vous pouvez tester 1ft.io, tout à fait similaire.

Pour utiliser l’un ou l’autre, collez simplement le lien de votre article dans le champ texte et cliquez sur Soumettre. Ou collez “https://1ft.io/” (sans les guillemets) devant l’adresse de votre article. Les deux sites vous montreront alors la version sans paywall de la page. Le problème, c’est que ces sites ne fonctionnent pas avec tous les sites.

Archiver la page

Archive.today est un site qui archive le site dont vous collez le lien. C’est comme prendre une capture d’écran d’un site avec un timestamp. Il “enregistre une copie texte et graphique de la page” et vous donne un lien raccourci vers cette copie immuable de n’importe quelle page. Et vous pouvez utiliser cette dernière pour lire l’article complet. Si le site que vous essayez de contourner est déjà archivé, l’outil vous permet de réaliser une nouvelle archive. Cet outil est extrêmement efficace.

Essayer les raccourcis de contournement de paywall sur Android

Sur Android, vous pouvez essayer l’extension navigateur Bypass Paywalls Clean. Cette extension était disponible pour Firefox il y a quelque temps. Ce n’est plus le cas, mais vous pouvez l’ajouter sur un autre. Les utilisateurs de Reddit recommandent Kiwi.

Essayer les raccourcis de contournement de paywall sur iPhone

Sur iPhone, l’application Raccourci permet d’exécuter des routines diverses et variées. Et ses outils ont été utilisés pour contourner des paywalls sur de nombreux sites. Il en existe aujourd’hui beaucoup. Tous ne fonctionnent pas partout. Vous pouvez essayer AntiPaywall, Bypass Paywall, Paywall and Cookie Bypass ou Unpaywall.