Comment les artistes VFX de “Challengers” ont-ils réalisé cette scène de tennis en POV ?

Qui aurait pu deviner qu'un match de tennis serait l'une des scènes d'effets spéciaux les plus captivantes de l'année ? Et toi, quel moment cinématographique t'a le plus épaté cette année ?

Nous avons tous une idée préconçue des films dans lesquels les effets spéciaux sont omniprésents : les blockbusters de science-fiction et les films d’action à grand spectacle. Cependant, une nouvelle réalité est en train d’émerger, où même un film de tennis peut étonner par son utilisation de la technologie. Challengers, avec en vedette Zendaya, Mike Faist et Josh O’Connor, a fait un usage surprenant des effets visuels.

Parmi les nombreuses réalisations techniques impressionnantes du film, une séquence de 24 secondes se distingue particulièrement. Capturée du point de vue de la balle, elle impliquait une volée entre deux protagonistes. Cette séquence n’a pas été réalisée en un seul tournage, comme pourrait le supposer le spectateur. “Nous avons filmé avec une Arri Alexa LF sur une technogrue de 30 pieds pendant cinq heures pour obtenir 23 plans individuels, que nous avons ensuite assemblés pour créer la séquence finale,” a révélé Brian Drewes, superviseur des effets visuels.

Love it or hate it, you have to admit, it’s a new way to see tennis!

I oversaw all VFX on Challengers and thanks to great direction from Luca and amazing artists @ZeroVFX it’s unlike any sports movie ever made!

