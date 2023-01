Comment la réalité virtuelle aide à mettre fin à la pénurie de pilotes d’avion

La réalité virtuelle aide à mettre fin à la pénurie de pilotes d'avion, notamment grâce à la société Loft Dynamics.

Les pénuries dans l’industrie n’ont rien de nouveau. Certains secteurs sont cependant plus impactés que d’autres par le manque de professionnels qualifiés, mais aujourd’hui, les pilotes d’avion sont bien trop peu nombreux. Après les dégâts considérables de la pandémie de Covid-19 sur tout le secteur du transport aérien, les pilotes furent cloués au sol, nombre d’entre eux ont perdu leur emploi. Selon Euro Cockpit, 18 000 emplois de pilotes sur le seul continent européen ont été définitivement perdus ou menacés pendant cette période, avec 6 500 emplois atypiques perdus aussi.

Oliver Wyman rapporte que la demande est repartie à la hausse depuis 2020, avec un la reprise des voyages aériens l’année suivante. Mais la réserve de pilotes était alors suffisante pour gérer cette demande. À partir de 2023, cependant, la différence va s’accentuer pendant les années à venir, avec un manque d’environ 80 000 pilotes qualifiés d’ici à 2032.

ATP Flight School rapporte que le coût pour devenir pilote, sans aucune expérience préalable, est d’environ 91 995 $. Avec un salaire moyen de 77 200 $ par an, le coût et le temps nécessaires pour terminer l’école de pilote peuvent être prohibitifs. Heureusement, une technologie récente peut grandement aider, permettant aux aspirants pilotes de se former plus rapidement et bien moins cher.

Loft Dynamics est une société suisse qui met au point des ressources techniques pour la formation au pilotage d’hélicoptère depuis 2016. La marque, qui était à l’origine baptisée VRM Switzerland, a connu le succès en proposant des scénarios de simulation très variés, y compris avec des vols en faible visibilité, de nuit, par exemple. Les simulateurs permettent aussi de se former sur une machine similaire à un vrai hélicoptère, le danger en moins.

Bien que ces outils soient rapidement devenus essentiels pour les futurs pilotes d’hélicoptère dans le monde réel, Loft Dynamics a aussi conçu des systèmes VR pour les avions. L’environnement virtuel permet aux pilotes de s’engager dans des scénarios réalistes qui peuvent survenir sur de vrais avions de ligne et l’Agence européenne de la sécurité aérienne a même approuvé un tel appareil comme outil de formation pour l’hélicoptère Airbus H125. Une preuve que l’utilisation des produits de l’entreprise se démocratise. Et Loft Dynamics travaille actuellement à faire certifier ses autres solutions de formation par la simulation.

Jusqu’à présent, Loft Dynamics n’opérait qu’en Europe, mais depuis la fin de l’année 2022, elle lève des fonds pour étendre son programme de formation en VR aux États-Unis. C’est évidemment une bonne nouvelle pour l’entreprise, mais aussi pour celles et ceux qui veulent devenir pilotes. Avec un appareil de formation qui ne fait que 10 % de la taille d’un simulateur traditionnel et des coûts qui devraient être plus bas, il est possible de rendre plus accessible ces formations.

Ces outils sont bien plus avancés que les jeux de simulation d’aviation que certains adorent, mais ils peuvent être vus comme la prochaine étape dans l’évolution d’un amateur qui envisagerait de devenir professionnel. Devenir pilote de ligne coûte aujourd’hui très cher, mais avec ce genre d’appareils sur le marché, ce serait plus abordable, et cela pourrait permettre de combler le manque de pilotes.