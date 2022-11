Comment fonctionne la recharge optimisée sur votre smartphone, et comment la désactiver

La recharge de la batterie d'un smartphone est aujourd'hui très intelligente. Ceci pour préserver sa durée de vie. Mais cette fonction peut être désactivée.

La manière dont nos smartphones se rechargent changent : brancher l’appareil sur secteur ne recharge plus à 100 % aussi vite que possible, et c’est parce que les smartphones récents ont des fonctions intelligentes visant à préserver la durée de vie de leur batterie. Vous ne devriez pas que la batterie de votre appareil meure après quelques mois, n’est-ce pas ? Cela devrait moins arriver désormais.

Il est important de savoir comment fonctionne la recharge optimisée sur votre smartphone lorsque vous le branchez sur secteur. Et comment la désactiver lorsque nécessaire.

iPhone

Depuis iOS 13, les iPhone ont accès à cette fonctionnalité qui “apprend de vos habitudes quotidiennes de recharge pour améliorer la durée de vie de votre batterie”. Autrement dit, votre smartphone se souvient de la manière dont vous l’utilisez au cours de la journée pour savoir quand vous avez besoin de recharger rapidement et quand vous avez davantage de temps.

Cette fonction est activée par défaut et vous voyez une notification sur l’écran de verrouillage lorsque l’optimisation de la recharge est activée.

Direction les Réglages, puis Batterie et Santé de la batterie et Recharge pour voir la capacité de votre batterie. Cela permet de connaître la capacité restante par rapport à la capacité sur une batterie neuve. C’est le chiffre que la recharge optimisée doit garder aussi élevé que possible le plus longtemps possible, les batteries lithium-ion se dégradant avec le temps, ce n’est pas une mince affaire.

Sur le même écran, vous pouvez désactiver Recharge de la batterie optimisée, pour retrouver un comportement plus traditionnel de la recharge lorsque l’appareil est branché sur secteur. Lorsque vous désactivez cette fonction, l’OS vous demande si vous souhaitez la garder désactivée jusqu’à demain seulement ou tout le temps.

À noter : la recharge optimisée dans iOS utilise la localisation, le service doit donc être activé pour que tout fonctionne correctement. Lorsque l’iPhone est dans un endroit qu’il ne connait pas, la recharge optimisée n’est pas activée parce que iOS ne peut deviner votre habitudes de recharge.

Android

Pour les smartphones Android, cela dépend, comme toujours, du fabricant et du modèle de votre appareil : la recharge optimisée n’est pas une fonctionnalité disponible sur tous les appareils, il faut fouiller dans les paramètres ou faire une recherche sur le web pour savoir si le vôtre y a droit.

Pour la version brute d’Android, celle sur les Google Pixel, vous avez droit à la recharge adaptative. Google explique que la fonction “aide à préserver la durée de vie de la batterie sur le long terme” et elle fonctionne comme sur iPhone. Lorsque Android pense que vous allez charger pendant longtemps votre appareil, elle ralentit le processus.

Il y a un scenario spécifique dans lequel la recharge adaptative entre en jeu : si vous avez une alarme définie entre 3 et 10 heures du matin et que vous branchez votre smartphone entre 21 h et 4 h du matin, la recharge adaptative peut s’activer. Si la fonctionnalité s’active, vous avez un message sur l’écran pour vous indiquer quand la recharge sera terminée.

L’idée est que vous n’utiliserez pas votre téléphone pendant que vous dormez, la recharge peut donc prendre son temps et vous aurez tout de même un smartphone pleinement rechargé à votre réveil. Si vous avez d’autres moments durant lesquels vous chargez souvent votre appareil pendant plusieurs heures, la recharge adaptative pourrait s’activer.

Et pour les fois où vous avez besoin de recharger le plus rapidement possible, vous pouvez désactiver la recharge adaptative en allant dans les Paramètres, puis en sélectionnant Batterie, Préférences adaptatives et Recharge adaptative.