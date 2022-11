9 raisons pour lesquelles votre smartphone se recharge lentement

Recharger son smartphone est une opération des plus simples. Mais si vous êtes pressé(e), il faut optimiser le processus. Voici quelques astuces pour ce faire.

Aussi simple soit-il de recharger son smartphone, iPhone ou autre, l’opération est plus délicate dès lors que vous êtes pressé(e) par le temps. L’endroit où vous le branchez, les fonctionnalités activées ou désactivées, le genre de chargeur, autant de facteurs qui affectent la vitesse de la recharge. Et si vous êtes vraiment pressé(e), il est vital de savoir comment optimiser l’opération. Voici 9 trucs et astuces à connaître.

Arrêtez d’utiliser votre vieux chargeur

Le plus rapide pour charger un smartphone, c’est avec un chargeur rapide. Cela vous permettra d’obtenir 50 % et quelques dizaines de minutes, voire de recharger votre appareil en une heure environ. Si vous êtes pressé(e), optez pour le chargeur le plus puissant.

Apple ne fournit plus d’adaptateur secteur avec un nouvel iPhone, seulement le câble, mais vous pouvez acheter le chargeur 20 W sur le site Apple ou Amazon. Vous pouvez aussi un chargeur compatible, mais il faut au moins 20 W pour vraiment en profiter.

Un chargeur sans fil peut faire l’affaire

Un chargeur sans fil peut faire l’affaire, le chargeur MagSafe d’Apple avec un adaptateur 20 W, et un iPhone 12 ou 13 pour profiter pleinement de la recharge à 15 W. Cela permet d’obtenir environ 30 % de batterie en 30 minutes sans fil.

Attention cependant, si le chargeur MagSafe supporte 15 W, un chargeur QI – le standard de l’industrie actuellement – est limité à 7,5 W, bien plus lent donc qu’avec MagSafe et à peine plus rapide que le traditionnel 5 W de la prise secteur. Les chargeurs sans fil magnétiques non certifiés MagSafe sont eux aussi limités à 7,5 W.

Ne chargez plus votre smartphone avec votre ordinateur

Votre portable peut sembler être pratique pour recharger votre iPhone, surtout si vous passez votre journée dessus, mais votre machine rechargera toujours votre smartphone plus lentement que n’importe quel chargeur mural ou sans fil.

Le port USB de votre ordinateur, que ce soit de l’USB-A ou de l’USB-C, ne peut délivrer la même puissance qu’une prise murale, même un adaptateur secteur 5 W. Et c’est d’autant plus vrai si vous avez un ordinateur vieillissant avec un port USB capricieux ou un câble de recharge incompatible, ce qui peut ralentir encore davantage le processus.

Ne touchez pas à votre iPhone pendant qu’il charge

Si vous voulez que votre iPhone charge le plus rapidement possible, essayez de ne pas y toucher. Si vous regardez des vidéos ou que vous jouez en le rechargeant, la batterie se rechargera bien plus lentement.

Une méthode simple pour accélérer la charge

Même si l’écran de votre appareil est éteint, votre smartphone travaille toujours en arrière-plan, rafraîchissant vos applications, envoyant des notifications, réveillant l’écran, etc. Ce qui puise dans la batterie. Si vous voulez recharger rapidement, il vaut mieux éteindre l’appareil.

Si vous ne voulez pas l’éteindre, faites ceci à la place

Si vous ne voulez pas éteindre votre smartphone, mais profiter d’une recharge la plus rapide possible, vous pouvez activer le mode avion, ce qui viendra désactiver les connexions sans fil, lesquelles consomment beaucoup d’énergie. Si vous avez besoin de consulter un message rapidement, vous pouvez réactiver le mode avion brièvement.

Des paramètres à ajuster pour optimiser la recharge

Tous les paramètres que vous connaissez déjà pour préserver l’autonomie de votre appareil peuvent servir à charger votre smartphone plus rapidement.

Mode économie d’énergie : activez-le pour réduire la consommation d’énergie de manière “automatique”.

: activez-le pour réduire la consommation d’énergie de manière “automatique”. Mode sombre : le mode sombre économise la batterie pour les smartphones dotés d’un écran OLED, l’activer est donc intéressant pendant que vous rechargez.

: le mode sombre économise la batterie pour les smartphones dotés d’un écran OLED, l’activer est donc intéressant pendant que vous rechargez. Diminuer la luminosité de l’écran : plus l’écran est lumineux, plus la batterie se vide rapidement, plus la recharge est donc difficile.

Cette fonctionnalité iOS peut ralentir la recharge

Apple dispose d’un outil intégré pour ralentir au maximum la dégradation de la batterie de l’iPhone, mais cette fonctionnalité ralentit aussi la recharge. Il peut être utile de la désactiver lorsque vous êtes pressé(e). Direction Réglages > Batterie > Santé de la batterie et désactivez Recharge batterie optimisée.

Vous avez peut-être besoin d’une nouvelle batterie

Sur la même page de paramètres, vous pouvez vérifier la santé de la batterie. Si vous voyez un message indiquant “La santé de votre batterie est dégradée de manière significative”, vous devriez prendre rendez-vous en Apple Store pour faire remplacer votre batterie. Une batterie dégradée ne tient pas la charge normalement, elle se videra donc plus rapidement. Une nouvelle batterie corrigera le problème. Selon le modèle, le remplacement de la batterie ne coûte pas le même tarif.