Comment faire éviter la surchauffe à votre smartphone en été

Avec l'été qui semble bien installé, la température grimpe. Et cela peut avoir des conséquences très fâcheuses sur votre smartphone. La surchauffe n'est pas loin. Voici comment l'éviter.

Un smartphone qui surchauffe n’est pas une bonne chose : les performances sont impactées, la batterie se dégrade et cela peut même causer des dommages permanents sur le téléphone. Avec l’été qui s’installe, le mercure grimpe, les risques augmentent. Vous prenez soin vous-même de ne pas surchauffer pendant les grandes chaleurs, faites de même avec votre smartphone. Et c’est finalement assez facile. Suivez le guide.

Tout d’abord, sachez que votre appareil fonctionne le mieux entre 0 et 35 °C, à peu près. Selon l’endroit où vous êtes et ce que vous faites avec votre téléphone, la température peut rapidement monter. Streaming, captation vidéo, recharge, jeux gourmands, appareil qui n’est plus tout jeune, navigation GPS, lumière directe du soleil, gros transfert de données, autant de facteurs de risque. La plupart des smartphones deviennent chauds au toucher, mais il est bien difficile de savoir quand ils sont trop chauds. Les iPhone vous avertissent le cas échéant, le système se met alors en pause le temps que la machine refroidisse.

Conserver son smartphone dans un environ pas trop chaud et ventilé est un bon point de départ. Si vous ne pouvez pas le faire, gardez-le au maximum à l’ombre et assurez-vous que l’air peut circuler facilement. Une dose de bon sens peut aussi vous sauver la mise. N’emmenez pas votre appareil au sauna, ne l’abandonnez pas dans une voiture en plein soleil. Si vous le mettez à recharger, faites-le loin d’une fenêtre, dans un endroit assez frais.

La majorité des fabricants, dont Google, vous diront de vous servir le moins possible de votre téléphone lorsque celui-ci a chaud. Dans l’idéal, il faudrait même l’éteindre. Si vous ne voulez pas le faire, quittez toutes les apps, passez-le en mode avion.

En cas de surchauffe, déplacez-le immédiatement dans un endroit plus frais et à l’ombre. Débranchez-le s’il est branché et ôtez l’étui s’il en a un. Laissez-le ainsi pendant une bonne heure.

Une autre bonne chose à faire, selon Samsung, est de garder vos applications à jour, pour s’assurer, au maximum, qu’il n’y ait aucun bug, et d’utiliser des chargeurs et câbles officiels. Si votre smartphone surchauffe constamment quand il est en charge, c’est peut-être à cause des accessoires et non du téléphone en lui-même.

Un smartphone qui surchauffe très régulièrement, même lorsqu’il ne fait pas très chaud, a peut-être un problème de batterie. Amenez-le chez un réparateur ou le fabricant pour vous en assurer.