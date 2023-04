Comment empêcher un expéditeur de savoir que vous avez lu son email

Quand vous ouvrez un email, il y a de fortes chances que vous envoyez l'information de l'ouverture à l'expéditeur. Voici comment empêcher ce comportement.

Lorsque vous envoyez un email important, vous ne pouvez pas savoir si le destinataire l’a ouvert. Vous êtes alors là, à attendre devant votre ordinateur une réponse qui tarde à venir. Certains, cependant, n’ont pas à attendre de réponse pour savoir si le message a été reçu. En vérité, ceux-ci peuvent même savoir exactement quand vous avez ouvert leur email. Fort heureusement, un simple paramètre dans votre client email permet de les battre à leur propre jeu.

Il n’y a pas de notion d’accusé de lecture dans les emails, mais certains, les publicitaires notamment, utilisent le système en ajoutant leurs propres mécaniques d’accusé de lecture dans leurs messages. Ce sont les “pixel trackers”. Comme leur nom l’indique, il s’agit d’embarquer un pixel dans un email, que ce soit dans une image ou un lien. Ensuite, lorsque vous ouvrez cet email, le pixel est capable de détecter l’action d’ouverture et de signaler l’information à l’expéditeur original.

Ce comportement est à la base de l’évaluation du succès des campagnes d’emailing par les publicitaires. Ceux-ci utilisent des pixel trackers pour savoir précisément combien d’utilisateurs sur leur liste de diffusion ont ouvert leurs emails, ainsi que les liens à l’intérieur. C’est efficace, certes, mais assez louche comme manière de procéder. Certains expéditeurs utilisent cependant une mesure plus ouverte pour savoir qui ouvre leurs emails, comme via des services tels que Mailtrack. Mailtrack ajoute une mention à la fin de chaque email faisant savoir au destinataire que l’expéditeur est averti que l’email a été lu. C’est toujours quelque peu méprisable, mais on ne peut qu’apprécier la transparence.

Le meilleur moyen d’éviter ces trackers reste évidemment de ne pas ouvrir les emails publicitaires. Mais vous n’êtes pas obligé(e) de vivre ainsi. Il y a de grandes chances que votre client email ait un paramètre permettant de bloquer ces trackers purement et simplement.

Voici comment procéder avec les clients email les plus populaires.

Désactiver les pixel trackers dans Gmail

Sur toutes les plateformes, le paramètre intéressant ici est “Demander avant d’afficher les images externes”. Sur desktop, vous le trouverez dans Paramètres > Voir tous les paramètres > Général, puis sous “Images”. Sur iOS, tapotez sur l’icône de menu, puis allez dans Réglages > Préférences email > Images. Sur Android, tapotez sur l’icône de menu, allez dans Paramètres > [votre compte email] > Images. Ce paramètre désactive les emails dynamiques, vous ne pourrez donc plus faire certaines choses, comme répondre à un commentaire Google Docs sans quitter le message.

Désactiver les pixel trackers dans Outlook

Dans Outlook sur Windows, allez dans Fichier > Options > Centre de Confiance. Sous Centre de Confiance Microsoft Outlook, choisissez “Paramètres du centre de confiance” et décochez “Ne pas télécharger automatiquement les images dans les emails HTML ou les items RSS”. Dans Outlook pour Mac, ouvrez les Réglages, puis passez le paramètre “Télécharger les images externes” de l’option “Automatiquement” à “Seulement dans les messages de mes contacts” ou “Demander avant de télécharger”.

Dans les apps iOS ou Android, ouvrez les Paramètres, choisissez votre adresse email sous “Comptes email” et activez “Bloquer les images externes”.

Désactiver les pixel trackers dans Apple Mail

Si vous utilisez l’app Mail sur votre iPhone, iPad ou Mac, vous avez la possibilité de bloquer les trackers plus largement via la fonctionnalité “Protection de la Confidentialité dans Mail”, qui dissimule aussi votre adresse IP.

Vous pouvez l’activer sur iOS en allant dans Réglages > Mail > Protection de la confidentialité. Et sur Mac dans l’onglet Confidentialité dans les réglages de l’app.

Et pour les autres ?

Si votre client email n’est pas un de ces trois-là, cherchez sur Google avec les termes “bloquer images externes”. Si l’app propose la fonctionnalité, vous trouverez les instructions pour ce faire.