Comment chiffrer un appareil de stockage sur macOS et pourquoi vous devriez le faire

Chiffre un disque sur macOS est extrêmement simple avec l'outil natif FileVault, ou avec l'utilitaire de disque. Et vous devriez le faire, assurément.

Protéger les données présentes sur son ordinateur est essentiel pour protéger sa vie privée. Dans la mesure où l’on a toujours davantage d’informations sensibles sur nos appareils, il est important de sécuriser au mieux ces données. Le chiffrement de disque est l’une des méthodes disponibles pour ajouter une couche de sécurité et protéger ses données. Les appareils macOS récents ont un outil dédié, FileVault, qui simplifie grandement l’opération.

Chiffrer un disque permet de protéger vos fichiers de tout accès non autorisé. De plus, le chiffrement d’un disque peut aussi sécuriser les informations dans le cas où celui-ci serait perdu ou volé. Si vous travaillez dans un domaine avec des données sensibles, vous êtes peut-être contraint(e) par la loi de chiffrer votre disque. Par ailleurs, cela permet aussi de protéger les informations lorsque vous utilisez un Wi-Fi public.

Chiffrer un disque de démarrer avec FileVault est la méthode la plus commune si vous avez un Mac. L’outil natif d’Apple offre un chiffrement complet du disque, garantissant que toutes les données présentes sur ce disque sont protégées. Cela permet de conserver des informations sensibles très facilement à l’abri des yeux indiscrets. À noter, FileVault ne fonctionne qu’avec des disques de démarrage, pas les disques de stockage simples.

Ouvrez les préférences ou réglages du système et sélectionnez “Confidentialité et sécurité” Cliquez sur l’onglet FileVault. Cliquez sur Activer. Choisissez de stocker la clef de secours avec Apple ou avec vous. Cliquez sur Continuer. Choisissez les utilisateurs capables de déverrouiller le disque et réinitialisez votre mot de passe si nécessaire. Cliquez sur Redémarrer pour démarrer le processus.

L’opération peut prendre un certain temps, selon la taille du disque et la quantité de données présentes. Durant la procédure, votre ordinateur peut être ralenti, procédez lorsque vous ne faites rien d’important. À noter aussi, si vous choisissez de stocker la clef de secours avec Apple, vous devrez vous connecter sur votre compte iCloud. Si vous décidez de la garder par vous-même, vous devrez l’inscrire quelque part, dans un endroit sûr.

Une fois le processus achevé, le disque de démarrage sera chiffré et vous devrez saisir votre mot de passe pour accéder à vos données.

Pourquoi vous devriez chiffrer votre disque

Il y a de nombreuses raisons pour chiffrer son disque. Si vous travaillez avec des données sensibles, par exemple. Le chiffrement aide aussi à garder vos informations en sécurité dans le cas d’un vol ou si vous perdez le disque. Le chiffrement peut aussi vous être imposé dans le cadre du RGPD. En chiffrant votre disque, vous vous assurez que le stockage des données est conforme aux demandes des régulateurs.

Chiffrer son disque offre aussi une certaine tranquillité d’esprit. Si vous conservez des données sensibles sur votre disque, vous voulez savoir que leur accès est sécurisé, que n’importe qui ne peut pas y accéder. Le chiffrement est simple, transparent et très efficace en ce sens.

FileVault est devenu populaire chez les utilisateurs Mac cherchant à chiffrer leur disque. Cependant, avec l’intégration de la puce de sécurité T2 dans les Mac, l’utilisation de l’outil est une question de préférence.

La puce de sécurité T2 offre une couche de sécurité supplémentaire en ajoutant un chiffrement hardware automatique à votre Mac, selon Apple. Lorsque utilisé en conjonction avec FileVault, la puce T2 améliore la sécurité de votre appareil, pour compliquer encore davantage la tâche des cybercriminels. Vous pouvez voir cette combinaison comme une barrière de sécurité plus renforcée encore.

Si votre appareil est volé ou perdu, la puce T2 peut aider à éviter des accès non autorisés à votre Mac, ce qui est très important si vous voyagez beaucoup. Si vous utilisez FileVault et un Mac avec une puce T2, vous pouvez ainsi vous assurer que vos données sont protégées même si votre Mac tombe entre de mauvaises mains. Vos données resteront sécurisées et inaccessibles à quiconque n’a pas la clef de secours. C’est peut-être trop, mais c’est le moyen parfait d’être sûr que vous ne risquez rien.

L’utilitaire de disque est un outil puissant pour les utilisateurs Mac qui offre tout un tas d’options pour vos disques. Si FileVault est l’option toute désignée pour les disques de démarrage, l’utilitaire de disque propose des options plus avancées pour le chiffrement – notamment pour les appareils de stockage externe -.

Pour accéder à l’utilitaire de disque sur votre Mac, allez dans le dossier Applications et cherchez Utilitaire de disque. Sélectionnez le disque à chiffrer dans la liste. Vous devriez voir les disques internes et externes. Choisissez le bouton Effacer dans la barre d’outil et entrez un nouveau nom. Sélectionnez le menu Schéma et cliquez sur GUID Partition Map. Ensuite, sélectionnez Format et cliquez sur le format désiré. Choisissez un mot de passe fort et cliquez sur Choisir. Cliquez enfin sur Effacer et Terminé.

Vous pouvez désormais utiliser votre disque chiffré comme n’importe quel disque. Les données stockées dessus seront chiffrées et protégées des accès non autorisés, offrant une protection face aux potentielles attaques de type ransomware. Vous pouvez changer le mot de passe du chiffrement à tout moment en allant dans Fichier > Changer le mot de passe dans l’utilitaire de disque.