Comcast va scinder ses activités télécom et médias

Comcast veut isoler NBCUniversal dans une société cotée distincte. Le groupe garderait Xfinity et sortirait de fait du divertissement.

En bref Comcast se sépare en deux pôles distincts.

Les télécoms restent d’un côté, les médias de l’autre.

La restructuration dépend encore des autorités de régulation.

Comcast veut clairement redevenir un groupe centré sur les infrastructures réseau. Le plan annoncé est simple sur le papier, NBCUniversal sortirait du périmètre pour devenir une société cotée indépendante, pendant que Comcast garderait ce qui relève des télécoms. Résultat, le conglomérat s’éloigne franchement du cinéma, des chaînes et du streaming. Ce n’est pas un petit ajustement, c’est un changement de peau.

Comcast garde les réseaux, plus les studios

Dans le futur schéma, Comcast conserve Xfinity et reste un fournisseur de câble, d’internet, de téléphonie fixe et de mobile. Le groupe garde aussi ses services aux entreprises.

L’argument avancé par Comcast, c’est que ses activités seraient mieux armées séparément pour gérer des marchés qui bougent vite, entre innovation technologique, nouveaux usages et pression concurrentielle. En gros, chaque boîte aurait les mains plus libres pour suivre ses propres priorités, investir et viser la croissance. C’est très corporate dans la forme, mais le fond est limpide.

Tout l’empire NBCUniversal part dans le même panier

La future entité NBCUniversal récupérera un bloc massif. On y trouvera NBC, Peacock, Telemundo, Bravo, les studios TV et cinéma Universal, les parcs à thème, ainsi que Sky, l’activité médias européenne de Comcast.

Autrement dit, tout ce qui ressemble à de la pop culture, du streaming ou du grand divertissement part d’un côté. Et tout ce qui vend la connexion reste de l’autre. La frontière est nette, presque brutale.

Une opération encore sous conditions

Bon, rien n’est bouclé demain matin. NBCUniversal doit devenir une entreprise autonome d’ici environ un an, si le conseil d’administration de Comcast donne son feu vert final, si les régulateurs valident l’opération, et si les autres conditions de clôture sont remplies.

Point important si vous regardez le dossier côté Bourse, les actionnaires actuels de Comcast détiendront des actions dans les deux sociétés. La séparation ne coupe donc pas tout, elle redistribue les cartes.

Le secteur continue de se découper

Cette annonce ne tombe pas dans le vide. Il y a un peu plus d’un an, Warner Bros. Discovery expliquait vouloir isoler ses réseaux câblés dans une structure qui devait récupérer l’essentiel de la dette. À côté, HBO Max, DC et les studios cinéma, télévision et jeux de Warner Bros. devaient rejoindre une société distincte, potentiellement plus séduisante pour un acheteur.

Mais le script a changé. Après une bataille d’enchères avec Netflix, Paramount doit finalement racheter l’ensemble de Warner Bros. Discovery, réseaux câblés compris, pour environ 110 milliards de dollars, sous réserve là aussi d’une validation réglementaire. Quand même, ça en dit long sur l’état du game.