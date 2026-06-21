CMF recule face à la hausse du coût des composants

Pas de nouveau téléphone CMF cette année. En cause, la flambée de la mémoire, qui empêche Nothing de sortir un vrai successeur au bon prix.

Les prix de la mémoire ont fortement augmenté à cause des pénuries et de la demande massive liée à l’IA, ce qui affecte toute l’industrie électronique.

Nothing et sa marque CMF ont annulé le développement d’un nouveau smartphone, incapable de proposer une vraie évolution à prix cohérent.

La marque met en pause ce cycle mobile mais continue ses activités avec d’autres produits, tandis que le marché global des smartphones et PC subit des hausses de coûts et un ralentissement.

La note est trop salée. Chez CMF, la marque abordable de Nothing, la flambée du coût de la mémoire bloque carrément l’arrivée d’un nouveau smartphone cette année. Et ce n’est pas un petit contretemps de calendrier, c’est un vrai signal sur l’état du marché.

Le vrai boss du dossier, c’est le prix de la mémoire

Depuis un an, les prix de la RAM ont explosé. La raison, la source la donne assez clairement, les pénuries d’approvisionnement s’ajoutent à une production redirigée vers les énormes commandes liées à l’IA. En gros, les usines suivent l’argent, et l’argent part là où les géants construisent à tour de bras.

Ce contexte dépasse largement Nothing. Apple et Samsung ont déjà prévenu que des hausses de prix arrivaient avec l’augmentation du coût de la RAM. De son côté, IDC estime même que les livraisons de PC pourraient reculer de presque 10 % cette année. Résultat, même le segment budget commence à coincer.

CMF préfère annuler plutôt que sortir un faux upgrade

Sur le réseau social X, le cofondateur de Nothing, Akis Evangelidis, a expliqué que les équipes travaillaient bien sur un successeur au Phone Pro 2. Mais la marque ne peut pas fabriquer un appareil qui ressemble à une vraie évolution tout en gardant un tarif cohérent pour CMF.

Il a résumé ça de façon très directe : « Beaucoup d’entre vous demandent quand arrive le prochain téléphone CMF et, comme toujours, nous préférons être transparents ». Puis il a ajouté que le contexte actuel ne permettait pas de lancer un produit qui donne le sentiment d’un saut réel au bon prix. Franchement, pour une marque qui joue la carte du rapport qualité-prix, sortir un téléphone tiède aurait été pire.

Une pause sur les smartphones, pas sur le reste

Le dernier gros repère côté mobile, c’est le Phone Pro 2, lancé en avril 2026. CMF le présentait alors comme son smartphone le plus fin et le plus léger à date, avec une autonomie annoncée de deux jours sur une charge. Une fiche pas mal sur le papier, surtout pour son positionnement.

Quelques mois plus tard, Nothing a fait de CMF une filiale indépendante basée en Inde, le marché le plus solide du groupe. Pas de nouveau smartphone en 2025, donc, mais pas de silence radio non plus. Akis Evangelidis promet plusieurs nouveaux produits, ainsi que des catégories totalement inédites. Le téléphone saute un tour, la marque, elle, continue d’avancer.