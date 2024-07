Nothing lance le CMF Phone 1 et ses accessoires

Après plusieurs semaines de teasing, le constructeur lève enfin le voile sur son smartphone qui arrive avec de nombreux accessoires ainsi que des écouteurs et une montre connectée !

Nothing dévoile aujourd’hui le flagship de sa marque CMF : le Phone 1. Un smartphone très particulier puisqu’il possède une molette qui en la retirant lui permet de s’équiper de différents accessoires ! Plus besoin d’avoir une coque spécifique, le stand ou le tour de cou, ou le porte-cartes sont disponibles sans modifier le design du téléphone.

On pourra également changer la coque par ce biais en retirant les quelques vis qui tiennent la coque. Nothing continue sur sa lancée de proposer des appareils au design tranché et aux fonctionnalités inédites. Le Phone 1 n’arrivera pas seul puisqu’une montre connectée et des écouteurs seront aussi disponibles.

Pour la CMF Watch Pro 2, Nothing change totalement le design par rapport à la version précédente et propose un cadran amovible afin de s’accorder avec le bracelet. Pour les écouteurs, une molette intelligente reprenant le design du smartphone, permettra de contrôler sa musique depuis le boîtier !





Les appareils seront disponibles à la vente sur le site de Nothing et sur Amazon :

CMF Phone 1 : 239€

Watch Pro 2: 69€

Buds Pro 2: 59€

Retrouvez ici nos tests des CMF Phone 1, CMF Buds Pro 2 et CMF Watch Pro 2.