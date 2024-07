J’ai commencé à tester les écouteurs sans avoir toutes les caractéristiques et surtout sans le prix. La qualité du son m’a bluffé, l’audio spatial est bien restitué, l’intégration de la Hi-Res, d’un égaliseur Dirac Opteo assez bon, et les ultra bass pour booster la profondeur sonore. Les écouteurs sont confortables à porter pendant de longues sessions et le boitier dans la poche n’est pas gênant ! Sur les différents types de musiques, je n’ai pas ressenti de dénaturation sonore par rapport à ce que j’ai l’habitude d’entendre, c’est tout bon !

Du côté de la réduction de bruit active, je ne l’ai pas trouvé aussi bonne que sur les Nothing Ear(a), mais elle faisait le travail. Les virages stridents du métro parisiens étaient encore audibles, mais la plupart des bruits de la circulation sont bien absorbés et on est dans notre bulle. C’est bluffant quand on se rappelle que ces écouteurs ne sont qu’à 59 euros !