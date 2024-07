Petite nouveauté assez intrigante sur la montre, on va pouvoir changer le cadran de sa montre selon la couleur de son bracelet par exemple. Nothing nous a envoyé un bracelet orange et dans la boite, on retrouve un cadran en métal plus clair que celui de base de notre modèle de test. Il n’est pas nécessaire d’acheter ses bracelets chez Nothing, il suffit juste de choisir la bonne taille : 22 mm et n’importe lequel ira bien 🙂

L’aspect extérieure est donc modifiable à l’envie, mais on pourra également la personnaliser via l’application et choisir son cadran virtuel. Avec la version beta de l’app que nous avons, il y a que 13 cadrans (+ 1 personnalisable) de disponible. La marque communique sur plus de 100 cadrans donc nous mettrons à jour lors de la sortie officielle de l’app. Il y a aussi des widgets sur la montre au nombre de 4 par défaut : l’activité physique avec la météo, le contrôle de la musique et le suivi des pas, la fréquence cardiaque et le sommeil, les appels. On pourra modifier cela à l’envie et avoir jusqu’à 4 fonctions simples ou 2 grandes max.