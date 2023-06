Cities Skylines II arrivera sur PC et consoles le 24 octobre prochain. Le studio dévoilera les fonctionnalités importantes semaine après semaine jusqu'à la sortie.

Parmi les nombreux différents types de jeux vidéo, certains amateurs ne jurent que par les jeux de simulation de construction. Et sur ce segment, il n’y a pas que le cultissime SimCity. Cities Skylines a aussi su se faire un nom, un grand nom même, à juste titre d’ailleurs. Et bientôt, les fans du genre et de la licence pourront se plonger dans les mécaniques complexes de Cities Skylines II.

Cities Skylines II arrivera sur PC et consoles le 24 octobre prochain

Les amateurs de construction de villes et autres mathématiciens du trafic peuvent se réjouir : Cities Skylines II arrivera le 24 octobre 2023. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Pour accompagner cette annonce, un nouveau trailer montre les visuels et graphismes grandement améliorés de cette suite ô combien attendue.

Le développeur Colossal Order avant lancé le jeu original Cities Skylines il y a maintenant huit longues années et le titre s’est, depuis lors, écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires. Il y a une communauté importante de fans du jeu sur Twitch et sur YouTube et certaines personnalités très en vogue ont pu jouer à une version bêta de cette suite et faire un certain nombre de retours directement aux développeurs.

Le studio dévoilera les fonctionnalités importantes semaine après semaine jusqu’à la sortie

Les précommandes pour Cities Skylines II sont d’ores-et-déjà ouvertes. Colossal Order avait officialisé ce nouveau jeu en mars dernier et prévoit désormais de faire la démonstration de chacune de ses fonctionnalités en détail à raison d’une par semaine durant les mois à venir jusqu’à la sortie officielle. Voilà qui devrait en tous les cas permettre aux fans de la première heure de patienter !