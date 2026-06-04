Cinq récits incontournables du Silmarillion que Peter Jackson pourrait sublimer au cinéma

La saga du Seigneur des Anneaux regorge de récits épiques issus du Silmarillion, l’œuvre fondatrice de Tolkien. Plusieurs de ces histoires inexplorées pourraient inspirer Peter Jackson pour de nouveaux films riches en aventures et en mythologie.

Tl;dr Discussions avancées sur l’adaptation de nouveaux textes de Tolkien

Cinq récits majeurs de « Le Silmarillion » et « Contes et légendes inachevés » ciblés

Nouvelles adaptations pourraient renouveler l’univers cinématographique de Tolkien

Vers une nouvelle ère pour l’univers de Tolkien ?

L’année 2026 s’annonce déjà comme un moment charnière pour les passionnés du Seigneur des Anneaux. Entre l’arrivée très attendue de la saison 3 des « Anneaux de Pouvoir », prévue le 11 novembre, et le tournage imminent de la saison 4 début 2027, les projets s’enchaînent. Sans oublier la sortie confirmée du film « The Hunt for Gollum » porté par Andy Serkis, suivie d’un autre long-métrage orchestré par Stephen Colbert. Mais, alors que la communauté retient son souffle, une annonce pourrait bien bouleverser la donne : Peter Jackson et Warner Bros. explorent activement la possibilité d’élargir leurs droits d’adaptation au-delà du corpus habituel.

Dans un entretien relayé par Deadline et le site spécialisé thefanoftherings, Peter Jackson a révélé être en discussions avancées avec des membres de la famille Tolkien, désormais impliqués dans la gestion des droits. L’objectif affiché : obtenir les autorisations nécessaires pour porter à l’écran des histoires issues de « Le Silmarillion » et des « Contes et légendes inachevés ». Selon lui, « il y a beaucoup d’écrits inexplorés qui feraient d’excellents films ». Jusqu’à présent, les adaptations restaient cantonnées à « Bilbon le Hobbit » et au « Seigneur des Anneaux », limitant sérieusement le champ des possibles.

Cinq épopées mythiques prêtes à conquérir le cinéma ?

Si ces négociations aboutissent, cinq histoires majeures pourraient faire basculer l’univers cinématographique vers de nouveaux horizons :

Beren et Lúthien : Un récit d’amour impossible entre un mortel et une princesse mi-elfe, mêlant quêtes épiques et exploits féminins rarement vus chez Tolkien.

Un récit d’amour impossible entre un mortel et une princesse mi-elfe, mêlant quêtes épiques et exploits féminins rarement vus chez Tolkien. Les Enfants de Húrin : Plongée dans la tragédie familiale sur fond de malédiction, où le désespoir côtoie l’héroïsme sombre – on y décèle presque une ambiance à la « Game of Thrones ».

Plongée dans la tragédie familiale sur fond de malédiction, où le désespoir côtoie l’héroïsme sombre – on y décèle presque une ambiance à la « Game of Thrones ». Tuor et la Chute de Gondolin : Une aventure au ton plus lumineux malgré sa finalité tragique, qui tisse aussi des liens profonds avec les personnages-clés du Seigneur des Anneaux.

Une aventure au ton plus lumineux malgré sa finalité tragique, qui tisse aussi des liens profonds avec les personnages-clés du Seigneur des Anneaux. Aldarion et Erendis : Drame nuancé sur fond d’âge d’or Númenóréen, centré autour d’un triangle amoureux inédit : un prince, sa femme… et l’appel irrésistible de la mer.

Drame nuancé sur fond d’âge d’or Númenóréen, centré autour d’un triangle amoureux inédit : un prince, sa femme… et l’appel irrésistible de la mer. L’alliance entre Cirion et Eorl : Origines héroïques du royaume du Rohan et relations fraternelles avec Gondor – une belle occasion pour replonger dans l’esprit épique propre à Tolkien.

L’avenir cinématographique en suspens

Avec tant d’options inédites sur la table, tout dépendra finalement des accords entre studios et ayants droit. Si l’enthousiasme est palpable chez les créateurs comme chez les fans, chaque projet reste tributaire des complexités liées aux droits. Une certitude néanmoins : un nouveau souffle se profile pour la Terre du Milieu, prête à dévoiler ses facettes les plus inattendues au grand écran.