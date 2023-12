Cid Highwind fait son grand retour dans Final Fantasy 7 Rebirth

Le nouveau design de Cid Highwind dans Final Fantasy 7 Rebirth, la suite du remake de FF7, fait l'unanimité auprès des fans de la licence.

Tl;dr Cid Highwind revient dans Final Fantasy 7 Rebirth.

Son apparition rapide dans la dernière bande-annonce de FF7 Rebirth a été jugée décevante.

Son design révisé correspond à son âge réel et fait l’unanimité.

Il pourrait devenir un personnage jouable.

Un retour attendu

Un personnage emblématique du jeu original Final Fantasy 7, Cid Highwind, fait une réapparition dans le très attendu Final Fantasy 7 Rebirth. Ancien ingénieur de la Shinra Electric Power Company (Shinra), une puissante entreprise de Midgard qui domine le monde à la fois économiquement, politiquement et militairement, sa réintroduction a suscité une grande excitation parmi les fans.

Une apparition en demi-teinte

Cependant, la façon dont Cid a été révélé a laissé certains fans sur leur faim. Dans le nouveau trailer de FF7 Rebirth présenté aux Game Awards 2023, il n’est apparu que quelques secondes, pilotant son avion Tiny Bronco. Une apparition éphémère qui contraste avec l’importance de son personnage dans l’intrigue.

Un nouveau design pour un vieux personnage

Le design de Cid a également fait l’objet d’une refonte. Dans le jeu original, malgré ses 32 ans, Cid paraissait beaucoup plus âgé, avec un aspect rugueux. Dans Final Fantasy 7 Rebirth, il apparaît plus jeune, en adéquation avec son âge réel, tout en conservant son allure robuste et son habitude de fumer.

Un avenir incertain

Malgré son apparition dans la bande-annonce, il n’a pas été confirmé que Cid deviendrait un personnage jouable dans Final Fantasy 7 Rebirth. Les fans de la première heure gardent néanmoins espoir, compte tenu de son rôle crucial dans Final Fantasy 7.