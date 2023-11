Chronologie de la série Fallout : Comparaison avec l’époque des jeux

La nouvelle série Fallout d'Amazon va introduire une histoire inédite dans l'univers Fallout, mais on se demande encore où et quand elle se déroulera par rapport aux jeux vidéo. Quels sont vos pronostics ?

Tl;dr La série TV Fallout d’Amazon Prime se déroulera en 2296.

Elle suivra une nouvelle intrigue dans l’univers Fallout.

La série se déroulera à Los Angeles, après tous les jeux vidéo Fallout.

Elle pourrait être influencée par la fondation de la New California Republic (NCR).

Une nouvelle ère pour l’univers Fallout

Amazon Prime Video nous réserve une belle surprise avec l’adaptation en série TV du célèbre jeu vidéo post-apocalyptique Fallout. Une annonce qui suscite de nombreuses interrogations quant au moment où se déroulera cette série et sa place dans la chronologie de la franchise de jeu vidéo. Cette série sera dirigée par les réalisateurs Jonathan Nolan et Lisa Joy.

Une histoire inédite dans un univers familier

Une des particularités de cette série Fallout est qu’elle suivra une toute nouvelle histoire se déroulant à une époque différente. D’après une interview de Todd Howard, le créateur des jeux, par Vanity Fair, cela était l’une de ses conditions pour adapter la série en film ou en série TV. Il ne souhaitait pas simplement reprendre une histoire des jeux vidéo. Heureusement, Nolan et Joy ont eu une idée unique pour la série TV Fallout, transformant le matériel existant d’une manière qui a étonné Howard.

Quand et où se déroule la série ?

L’événement central qui façonne la franchise Fallout est la Grande Guerre, une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Chine qui a lieu en 2077. La série Amazon Prime se déroulera 219 ans après la Grande Guerre, soit en 2296. À cette époque, le monde ressent toujours les répercussions physiques et sociales de la chute nucléaire, notamment l’apparition de mutants et d’étranges cultes.

Une extension de la chronologie de Fallout

Les jeux vidéo Fallout couvrent une période de 185 ans, le premier jeu chronologique se déroulant en 2102 et le dernier en 2287. La série TV Fallout d’Amazon Prime se déroule après les événements de tous les jeux vidéo Fallout, en 2296, élargissant encore la chronologie.

Un décor post-apocalyptique

Comme le premier jeu vidéo de la franchise, la série TV Fallout se déroulera dans un Los Angeles post-apocalyptique. Le look usé et détruit des jeux vidéo Fallout sera sans aucun doute repris dans la série.