Fallout sur Amazon Prime Video : les premières images de la série post-apocalyptique

La série télévisée Fallout se laisse découvrir avec des images.

Les premières images de la série télévisée Fallout mettent en lumière les personnages Lucy, une habitante très optimiste de l’Abri 33 avec un esprit entrepreneurial typique de la mentalité Américaine, Maximus, un jeune soldat qui cache son passé tragique lorsqu’il faisait partie de la division militaire La Confrérie de l’Acier, Le Goule, une créature qui survit dans ce monde en qualité de chasseur de primes, et Hank, le dirigeant de l’Abri 33 mais également le père de Lucy.

First Look: Welcome to the world of #Fallout, starring Ella Purnell, Aaron Moten, and Walton Goggins.

Take an exclusive look at the twisted new TV series, based on the globally-beloved apocalyptic video game: https://t.co/xhDGUM7Bd4

— VANITY FAIR (@VanityFair) November 28, 2023