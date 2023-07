Chipotle dévoile le robot Autocado, pour préparer du guacamole jour et nuit. Réduction du temps de préparation, des déchets, des coûts et ?

Chipotle n’en a pas terminé avec ses expérimentations de robots qui pourraient simplifier la vie des équipes dans les restaurants. La chaîne s’est associée à la société spécialisée Vebu pour tester un prototype baptisé Autocado – on ne pouvait pas trouver mieux – qui coupe, dénoyaute et épluche des avocats pour préparer du guacamole. Les employés de cuisine n’ont plus qu’à remplir le robot avec un maximum de 11 kg d’avocats bien mûrs et choisir une taille. Une fois le processus terminé, ils peuvent récupérer le fruit dans un grand bol, ajouter les ingrédients manquants et commencer à réduire le tout en purée.

Au fil des versions d’Autocado, Chipotle espère pouvoir réduire le temps de préparation du guacamole de moitié – ce qui n’est pas négligeable quand on sait qu’il faut en général pas moins de 50 minutes pour en réaliser un -. Ceci permettrait d’assurer un stock continue de guacamole tout en évitant la corvée aux employés. Le restaurant est aussi convaincu que ce robot pourrait permettre de réduire les déchets alimentaires et donc les coûts.

Autocado est actuellement en pleine phase de test dans un centre à Irvine, en Californie. C’est le début d’un “partenariat à long terme” avec Vebu, précise Chipotle. Les deux partis n’ont pas détaillé ce qui pourrait arriver à l’avenir, mais l’accent est clairement mis sur des robots collaboratifs qui “augmente l’efficacité” et “diminue les difficultés” pour les employés. L’année dernière, Chipotle avait commencé à tester le robot Chippy de Miso Robotics pour aider à la préparation des tortillas.

Chipotle est loin d’être le seul. McDonald’s et d’autres restaurants s’essaient déjà à la robotique, à l’intelligence artificielle et à d’autres solutions plus ou moins automatisées pour des expériences toujours plus fluides, rapides et sans difficultés. En théorie, tout ceci doit permettre aux employés de se concentrer sur le service aux clients et aux autres tâches pour lesquelles une action humaine est toujours nécessaire. Bien sûr, certains s’inquiètent aussi du fait que les restaurants pourraient utiliser tout cela pour remplacer des salariés humains. Ces derniers pourraient choisir de réduire leur masse salariale, et donc leurs coûts d’exploitation, plutôt que de simplifier le travail humain en première intention. Ceci ne devrait pas arriver avec Autocado dans la mesure où l’action humaine est toujours nécessaire, mais à long terme, tout ceci est moins évident.