Des étudiants créent un robot de la mort pour lutter contre les insectes invasifs

Le Lycorma delicatula est un insecte qui peut sembler innocent, mais ces créatures affamées sont connues pour décimer les cultures, ayant causé plus de 500 millions de dollars de dégâts sur les arbres fruitiers depuis leur introduction accidentelle aux États-Unis il y a près de 10 ans. La grande idée, aujourd’hui, est d’introduire plusieurs espèces d’abeilles dans l’écosystème pour chasser et dévorer ces insectes, mais des étudiants du Robotics Institute de l’Université Carnegie Mellon ont mis au point une solution alternative qui prend la forme d’un robot de la mort.

Baptisée TartanPest, cette machine utilise diverses technologies et de nombreux composants pour chasser de manière autonome et détruire les œufs de Lycorma delicatula. Tout commence par un mouvement électrique de l’engin, avec une vision par ordinateur fournie par de nombreuses caméras. Ces caméras sont à la recherche de nids, lesquels peuvent contenir jusqu’à 50 œufs. Une fois un nid repéré sur un arbre, une pierre ou même une surface métallique, un bras robotisé équipé d’une brosse rotative vient s’occuper de détruire tout cela en en faisant des confettis.

“Actuellement, les Lycorma delicatula sont concentrés dans la partie est des États-Unis, mais ils devraient se répandre dans tout le pays”, déclarait Carolyn Alex, chercheuse membre de l’équipe TartanPest. “En enquêtant sur le problème aujourd’hui, nous éviterons des coûts bien plus élevés dans le futur.”

Il y a aussi des algorithmes de deep-learning à l’œuvre pour localiser les nids, entraînés grâce à un vaste d’ensemble de données images. Le robot agit de manière autonome, mais il a besoin d’une action humaine pour gérer les éventuels soucis quand ils se présentent. De fait, ce n’est peut-être pas l’option la plus efficace pour éradiquer les Lycorma delicatula, mais elle reste plutôt cool. Et tout le monde aime les bons robots tueurs, non ?

À noter, il ne s’agit là que d’un prototype, l’équipe ayant réalisé ce robot dans le cadre du Farm-ng’s 2023 Farm Robotics Challenge. Autrement dit, il faudra très certainement attendre longtemps avant de voir une armée de ces robots investir les villes et les campagnes pour tuer ces insectes.